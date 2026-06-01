Аллоды Онлайн: открытие сезона на Тропическом атолле

Племя Великой Черепахи поздравляет вас с наступающим летом и напоминает, что постоянно носить тяжелые доспехи — вредно для позвоночника. Настоятельно рекомендуем периодически сбрасывать броню и подставлять тело горячему пляжному солнцу! Лучше всего загар ложится на плечи на Тропическом атолле — знаменитый курорт откроется уже 1 июня и будет ждать всех желающих! Каждый летний месяц на атолле будут сменяться уникальные активности, так что советуем почаще заглядывать на тёплый пляж, чтобы ничего не упустить!

Пляжная мода и коллекции

В этом году станут доступны новые модели купальников, которые порадуют вас и ваших персонажей. Каждый из них по-своему уникален и не позволит летнему настроению покинуть вас даже в самый пасмурный день.

Сияющие как июньское солнце и красочные как тропические цветы — Одеяние Шафранового бриза и Купальник Медовых Волн помогут вам выделиться на пляже и продемонстрировать свой загар всем окружающим.

Новый яркий шлейф! Идеальным дополнением к новым костюмам станет «Цветочный бум» — теперь вы сможете не просто надеть яркий венок на голову, но и полностью окружить себя нежными лепестками, которые будут сопровождать вас в приключениях и никогда не завянут!

Июньские аттракционы

До конца июня посетителям Атолла будут доступны активности с «Мыльными пузырьками», парящими над побережьем. Вы можете и весело лопать их, прыгая по всему пляжу с помощью «Лягушачьего амулета», и надувать собственные «Надувные пузырьки», которые с некоторым шансом падают к вам в сумку во время лопанья — надуть большой пузырь тяжело, но чем больше получится пузырь, тем больше будет ваша награда!

Некоторые награды можно получить только после разблокировки особых достижений, поэтому поспешите собрать их до того, как сменится сезон и появятся июльские активности!

Чтобы попасть на Атолл в первый раз, достаточно просто поговорить с Путешественницами, ожидающих игроков в столицах. В дальнейшем вы можете выполнить их небольшое задание, либо поговорить с Бубу Трёхпалым, чтобы получить возможность телепортироваться на Атолл напрямую.

