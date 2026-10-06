"Аллоды Онлайн" отмечают октябрь сразу двумя праздниками - эльфов и мистиков ждут редкие костюмы

В «Аллодах Онлайн» начался праздничный октябрь, который объединил сразу два тематических события. С 2 по 10 октября игроки смогут принять участие в Звездопаде для мистиков и Часе Пробуждения для эльфов, а вместе с ними получить доступ к особым сувенирам, костюмам и другим наградам.

Час Пробуждения проходит с 3 по 10 октября. По легенде, именно в этот день первый изменённый эльф увидел обновлённый Сарнаут. Представители расы могут обратиться к затейнице Колетт ди Близар и приобрести праздничные товары. Дополнительно в Лавке редкостей появилась распродажа трёх комплектов — изысканного, охотничьего и представительского. Каждый костюм отдельно стоит 40 укри, а полный набор можно купить за 90.

Звездопад для мистиков стартовал 2 октября и продлится до 9 октября. В рамках праздника затейники фракции предлагают специальные сувениры и наряды, а в Лавке редкостей появился отдельный комплект мистика за 300 укри. В него входят доспех, плащ и головной убор, которые также можно приобрести по отдельности.

Разработчики рекомендуют следить за сроками через встроенный календарь игры, открывающийся клавишей «Н». Особенно это актуально для эльфов: праздничные костюмы исчезнут из Лавки после 9 октября и вернутся только через год.