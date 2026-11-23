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Для Expeditions: Samurai вышло второе крупное обновление раннего доступа - в игре появился второй акт с городом Осака
ESGAMING представила корпус EDGEFLOW с наклонной сетчатой панелью для обдува видеокарты
Игроки GTA VI разочарованы нехваткой контента после финала: нельзя покупать недвижимость и управлять бизнесом
Justice несколько недель решали, соглашаться ли на работу над GTA 6, и до сих пор не знают продолжительность саундтрека
Origament: A Paper Adventure вышла — бумажное письмо отправляется сквозь время
NVIDIA похоже не справляется со спросом на ИИ-чипы: новые заказы B300 придётся ждать до 40 недель
Diablo 4 получит сезон "Ставки Тираэля" 1 декабря - с двойной угрозой жнецов и новыми древами военных планов
Ожидаемый триумф: GTA 6 возглавила британский чарт розничных продаж, подстегнув спрос на другие игры
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1st City "Тайник" - городские прятки с загадками от ИИ, виртуальными тайниками и голубём-информатором
Marvel's Blade может не выйти: что происходит с игрой Arkane Lyon и почему её будущее зависит от продажи студии
Как освещение оживляет животных в Prehistoric Kingdom
Dawn of War IV получит русскую нейро-озвучку: трейлер Commander Edition с русской озвучкой
Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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