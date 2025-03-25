Аллоды онлайн: Скоро в игре новая глава на Кадагане

Кадаган, аллод бескрайних пустынь и древних технологий, охвачен вихрем перемен. Восточная часть этого острова, символ прогресса, стала ареной тайных войн, и в песках зреет заговор, способный перевернуть саму суть Сарнаута. Пока Нефер Ур, архитектор «Каскада», созидает «Новую реальность», которая должна покончить с угрозой Тэпа, восставшие роботы, культисты Тэпа и таинственные пришельцы сплели собственную паутину интриг... Теперь лишь от решений героя зависит будущее целого мира. Получив послание от Негуса Шупону, вы отправитесь на восток Кадагана, где манарельс, едва запущенный, уже стал мишенью саботажа. В спутники вам дают Саранг Кидо — агентессу Нефер Ура с острым умом и скептическим характером. Уже на вокзале вас ждёт первое испытание и попасть на восточную часть аллода, где располагаются многочисленные научные лаборатории и полигоны будет не так-то просто. Чтобы «Новая реальность» воплотилась необходимо сделать немало: лишь помощь оставшимся руководителям проектов, Негусам, сможет сдвинуть реализацию великого проекта «Каркас» с мёртвой точки.

В этом путешествии вас ждут:

Закопанный город Сар-Шаззар

Древний мегаполис, погребённый под дюнами. Гигантские экскаваторы вгрызаются в руины, добывая артефакты эпохи Хикута. Лагерь рабочих — это паутина из временных бараков, роботов-бульдозеров и подпольных митингов. Под землёй скрываются черви-пожиратели и загадочные катакомбы, Сар-Шаззар — это лабиринт пирамидальных зданий из сплава, напоминающего обсидиан, с геометрическими узорами, светящимися в темноте. Здесь вашим помощником станет Номарх Стах, трудолюбивый рабочий, который противостоит Негусу Кхаю и прочим бездушным предпринимателям, которые думают только о том, чтобы заработать побольше денег.

Затем вам предстоит очередная встреча с культистами Тэпа! Вы же не думали, что величайший злодей и новоявленный Бог Смерти, откажется от своих планов? Тэп во чтобы то ни стало хочет разрушить проект Нефер Ура, и здесь, в восточных землях, вы столкнётесь с его армией, вновь собранным культом, готовым штурмовать научные базы сторонников Ура.

Портальная система «Врата»

На краю аллода, где пески соприкасаются с астральными ветрами, гениальный учёный Негус Рик и его сотрудники возводят гигантский портал, который должен соединить постоянным устойчивым переходом земли Кадагана с другими аллодами Империи. Именно для этого другие рабочие тянут сюда манарельс — гигантскую магнитную дорогу, парящую над песками. Её опоры, похожие на стальные деревья, гудят от энергии, которую закачивает в них КАЭС. Но грандиозное строительство нравится далеко не всем: группа отщепенцев-еретиков, последователей пустынных ветров, состоящая из Восставших, которые отринули преобразование земель с помощью науки, готовы к саботажу, чтобы прервать строительство манарельса и «Врат». Смутьяны поклоняются могущественным чудовищам, что живут глубоко в земле ещё со времён Тэпа.

Ферма гибридов

Древние твари не единственные, кто будет вам мешать. Стройка атакована необычными многоголовыми существами, что пугают рабочих. Исследование причин приведёт вас на ферму, гигантский комплекс в сердце пустыни, где Империя экспериментирует с биоинженерией, а всем руководит одарённый и безумный учёный Негус Шэд, директор этого объекта. Гибриды — ключ к будущему, ведь после того, как был арестован руководитель «Купола» Негус Пилис, исследование возможностей изменения органической материи у Восставших, казалось, зашло в тупик. Сможет ли Шэд с вашей помощью продвинуться дальше и создать идеальное существо? И правда ли, что этому учёному ранее довелось поучаствовать в проекте «Ренегат», тайне, что способна сокрушить сами основы Империи?

Проект «Каркас»

Наконец, величайшее достижение Нефер Ура, устройство, способное создать «Новую реальность». Сможет ли Нефер Ур с вашей помощью осуществить свою мечту или же зловещему негодяю Тэпу удастся и в этот раз обвести всех вокруг пальца?