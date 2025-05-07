Аллоды онлайн. Скоро в игре в героическом приключении "Дворец Садрок" появится новый могучий противник "Пурпурная вдова"

Пришли навестить вдову? А есть ли среди вас достойные женихи?..

После того, как вы в очередной раз одолеете Одержимую бричку, ворота по ту сторону триумфальной площади наконец распахнутся. Оставив позади величественный простор площади, вы нырнёте в узкие улочки трущоб, царствие паутины и пурпурных роз, тянущихся повсюду, куда добралась власть Иркаллы. А по ту сторону трущоб над Садроком возвышается величественная Оранжерея, которую облюбовала вторая опаснейшая обитательница Садрока — Пурпурная вдова. Этой могущественной кромешнице, как и её сёстрам, подвластны тёмные стороны человеческой души. Пурпурная вдова — покровительница женского коварства, и в бою вы не раз слышите от неё фразы, проводящие аналогию между её боевыми способностями и различными проявлениями отношений, от первого знакомства до рокового шага под венец.

Как жаль, что у нас нет времени на достойную церемонию... Перейдём сразу к клятве!

Оглядевшись вокруг, вы непременно увидите множество незадачливых «женихов», угодивших в лапы вдовы. Судьба у них незавидная — служить украшением в её владениях, а их души… У паучихи есть, кому предложить их в дар, и с ним вы непременно познакомитесь в будущем. Героям потребуется проявить всю свою ловкость и внимательность, чтобы не повторить судьбу неудачливых женихов. Пурпурная вдова применит против вас весь свой арсенал способностей.

Для начала — ничто так не отвечает эстетике коварства, как липкие сети — Вдова и её подручные будут склеивать, подвешивать и притягивать вас, а сама хозяйка Оранжереи заставит вас выбираться из огромной паутины, в которой можно не только запутаться самому, но и случайно запутать своих союзников.

Кроме того, шестиногая леди обожает цветы. И владеет особым сортом ядовитых роз, чья пыльца ослепляет не хуже первой любви, а аромат медленно и неотвратимо душит непрошенных гостей, если они решат задержаться в её саду слишком долго. Вот только своевременный побег от «невесты» окажется не спасением, а прямой дорогой в западню, из которой живыми выйдете или вы, или она…

Пока СМЕРТЬ не разлучит нас! Ха-ха-ха!

А ещё - сами герои получат возможность обратить способности Вдовы против неё самой и тоже поиграть в «пауков». «Выстрел паутиной» позволит ловко и безопасно перемещаться между нижним этажом оранжереи и огромной паутиной, натянутой высоко под куполом, где также развернётся часть сражения.

Сегодня скриптила механику выстрела паутиной для персонажа игрока. Дала ей техническое имя Web Shooter. Если кто спросит, чем я занимаюсь на Аллодах: веб-шутер разрабатываю. (Анастасия, геймдизайнер)

Кстати, источником вдохновения для роскошного стеклянного купола Оранжереи послужил знаменитый «Дом книги» на Невском проспекте в Петербурге.

Если Вдове всё-таки не удастся окончательно «затащить под венец» ваш отряд, в награду за свою победу вы непременно получите новые облачения для своего персонажа, а также очаровательного (и немного пугающего) питомца.