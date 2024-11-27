Анонс обновления 16.0 для Аллодов Онлайн. Грядущие нововведения, сюжет и быт Восставших

Друзья, основная тема обновления 16.0 - это рассказ про народ Зэм, иначе называемых Восставшими. В этом анонсе мы еще немного расскажем об их особенностях, истории, а также о том, чем вдохновлялись, создавая могучий Кадаган.

В своё время мы уже затрагивали темы эльфов и гибберлингов, и теперь пришла очередь Восставших Зэм, обитающих на собственном аллоде Кадаган. Аллод Кадаган, на котором мы побываем – это центр их цивилизации, место, где они, не стеснённые никаким рамками, живут и работают, желая достичь собственных целей.

После гибели цивилизации Хикута их постройки были занесены песками. На эти земли пришли хадаганцы, и теперь они носят их имя — Кадаган. Однако, после того, как воскрес Нефер Ур, ему удалось уговорить Незеба передать аллод Восставшим. Теперь их столица — город Сар-Ирам воплощает в себе как самые новейшие технологии, так и древние постройки времен Хикута.

Народ Зэм обладает богатой историей: еще в старую Эру этот народ пережил настоящую трагедию, когда они были истреблены чумой, созданной некромантом Тэпом. Однако, их гибель стала причиной их будущего триумфа: после Катаклизма, что разрушил мир, ловушки-Пирамиды, в которые попали Зэм - были разбиты, их Искры нашли покинутые тела и они ожили, после чего своей деятельностью постепенно изменили весь Сарнаут.

И поэтому, если в своё время путешествие в НИИ МАНАНАЗЭМ показало устройство института, в котором Восставшие совершают научные открытия во имя Империи, то сейчас мы покажем их быт, культуру и повседневные дела. Также будут затронуты некоторые сюжетные линии, начатые на астральных островах: здесь они будут органично вплетены в общую картину. Так, например, если до сих пор основное противоборство шло между культистами Тэпа и приверженцами учения Нефер Ура, то на Кадагане игроки смогут увидеть и иные стороны, другие фракции Восставших, со своими собственными целями.

Хотя за тысячелетия их древние постройки были занесены осадочными породами, сейчас Зэм проводят раскопки и возводят новые здания. Восставшие широко пользуются различной техникой, они самый научно продвинутый народ Сарнаута. Их родные земли сейчас, пожалуй, самое удивительное место в этом мире, полное разных чудес.

Часть Зэм пошли куда дальше по пути «замены частей тела механизмами», превратив себя в некое подобие зверей, связанных с старыми богами, которым они поклоняются.

Сейчас перед Зэм возникла новая задача — происходящее показало их уязвимость перед различными угрозами, которые даже их наука не может предотвратить. Кроме того, народ Зэм в любом случае не размножается. Даже если для всех Искр будут найдены тела, то численность Восставших неминуемо будет сокращаться. Каждый из несчастных случаев, приведший к невозможности воскрешения, будет вырывать из числа Зэм очередного индивидуума. И рано или поздно, существа, которые намеревались жить вечно, будут истреблены - на бесконечно долгом отрезке времени их всех ждёт гибель.

Но Нефер Ур, получивший из наших рук один из божественных эйдосов, реализуя проект Каркас» планирует решить и эту проблему... Как? Об этом игроки смогут узнать, пройдя сюжетное обновление 16.0 целиком.

Сюжет 16.0 продолжает сюжетную линию, начатую в обновлениях 14.0 и 15.0 про Судьбу и как она влияет на наших героев. 16.0 является частью этой большой линии. Последние события позволили Тэпу стать новым богом смерти, но в Сарнауте есть и те, кто готов бросить ему вызов. В 16.0 игроки откроют первую часть сюжета этого обновления, смогут раскрыть некоторые тайны Кадагана и побывать в скрытых местах. В этот раз им стоит быть особенно внимательным, так как каждый поворот или закрытая кодом дверь может скрывать за собой какой-то сюрприз.

В текущем государственном устройстве Империи, куда входят Восставшие, изрядная часть Зэм занята наукой. Однако, далеко не все воскресшие оказались способны к ней. Какая-то часть Зэм занята в производстве, какая-то — вынуждена искать себе иные занятия.

Многие Восставшие адекватно восприняли свое новое положение — бессмертной нежити, которая не размножается, но и почти не умирает. Тем не менее, части из них не хватает того, что они потеряли — больших эмоций, секса и простых радостей жизни. Кто-то пытается это компенсировать разными способами — об этом вы тоже узнаете из происходящего на аллоде Кадаган.

Часть Зэм активно интересуется «компьютерными играми». Какие-то устройства были созданы еще в эру Хикута до чумы, что-то создается сейчас. «Игроки» активно коллекционируют предметы своего увлечения, собирают раритеты, ищут новинки.

Другие активно увлеклась музыкой. Существуют различные исполнители, есть различные субкультуры. У Зэм есть свои аналоги «готов» и «эмо», так как им свойственен мрачный образ мыслей и беднота собственных эмоций, зачастую подменяемая их имитацией. У Восставших еще в хикутские времена было достаточно вольное отношение к вопросу эротики, поэтому в их «украшениях домов» часто присутствуют подобные мотивы.

Кроме проекта «Каркас» на Кадагане осуществляется ряд важных научных проектов:

Проект «Манастанция». Кадаганская астральная энергетическая станция, перерабатывающая энергию напрямую из астрала. На ней есть ряд проблем с диверсиями, кроме того, как узнает игрок, часть энергии расходуется на непонятные цели. Понять, что тут происходит помогут музыканты, отсылающие к Виктору Цою и группе «Кино».

Проект «Библиотека». Информационный комплекс, где игрок получит сведения о прошлом Хикута и познакомится с одной весьма эксцентричной семьей, которая занимается вопросом нежити (Зэм — талантливые некроманты, поставка нежити в войска Империи — одна из их задачи).

Проект «Купол». Зэм проводят различные опыты с биологическим материалом и машинами. Появление вышеупомянутых робозверей — как раз один из опытов ученых Купола.

Проект «Космодром». Здесь осуществляется программа по исследованию ближнего пространства вокруг Сарнаута. Также на космодроме хранятся различные полученные материалы, связанные с исследованием иных миров.

И, разумеется, игроки узнают ещё больше о Тэпе. Ранее мы видели его со стороны, ужасаясь и восхищаясь его действиями, но не понимая, какие мотивы стоят за ними. В этом обновлении у Тэпа будет возможность рассказать всем о том, чего он хочет и для чего добивается своих целей — на локации будут располагаться голосовые записи с его манифестом, который он обращает ко всем жителям Сарнаута.

Помимо существующей в игре истории Восставших Зэм, мы вдохновлялись культурой России 90-ых годов, когда на изломе эпох произошел переход от СССР к современному обществу. Поэтому игроки встретят отсылки как на то, что было присуще советскому периоду с его масштабными проектами и стройками, знаковыми книгами, музыкой, так и более позднему периоду конца 80-ых-начала 90-ых, с многочисленными веяниями из-за рубежа, массовым распространением электроники и интернета, западным кино и прочим.

Наверное, многие помнят тот бум, когда на практически пустое пространство, в котором простейшие электронные игры вроде «Ну, погоди» перемежались с редкими и дорогими Спектрумами, хлынул поток созданных за рубежом приставок. Не знакомые с компьютерными играми, дети той эпохи переживали настоящий культурный шок, а передачи вроде «Денди - Новая Реальность» привлекали к телевизору миллионы зрителей. Мы хотим передать некий дух той эпохи, который проявит себя в тех персонажах и заданиях, которые предстоит встретить игрокам. Так, например, у вас будет возможность подключиться к местному варианту «электронной сети» и почитать то, что пишут про вас окружающие игрока игровые персонажи. Мы даже разработали отдельный сленг Зэм на основе древнеегипетского языка, найдя в нём аналоги для различных молодежных словечек.

У нас уже сложился некий традиционный набор различных активностях на локациях, так что игроки смогут как добыть костюмы, транспортные средства и питомцев, так и потратить немало усилий на поиск различных игрушек.