Для Allods Online вышло обновление 15.0.01.25 с обновлённым "Тропическим атоллом"

Общее
Ездовые питомцы и транспортные средства
- [подписка] Задания "Астральный юнга" и "Астральный волк" теперь корректно отображают свой тип как ежедневные.
- [подписка] Модули и аугментации адаптивной брони, добавленные в обновлении 15.0.01.20 теперь корректно выпадают на лёгком уровне сложности Обсерватории с участием персонажей с разных серверов.
- [подписка] К стоимости продаваемых у Дайааны Гаечки товаров теперь корректно применяются дополнительные скидки.
- Исправлено некорректное отображение причёсок персонажей в мистической броне "Херувим".
Мир
Снижены требования к количеству предметов и противников в ряде многих заданий на следующих территориях:
- НИИ МАНАНАЗЭМ
- Новая Земля
- Мёртвое море
- Темноводье
- Дикие острова
- Тенебра
- Фабрика Грёз
- Лаборатория №13
Тропический атолл
- Новый курортный сезон на Тропическом атолле начнется уже с 1 июня.
- Теперь на локации можно носить головные уборы, наплечные и наспинные украшения, которые относятся к пляжным нарядам, в том числе из ассортимента Чики Предприимчивого. Также теперь можно носить "Пляжный костюм", "Схенти древнего Хикута" и "Тропическое облачение". Все элементы костюмов, допустимые для пляжа, имеют пометку "Подходит для Тропического атолла". И, как и раньше, можно носить любое бельё!
- Доработан подводный мир в западной части моря, а также подводное освещение.
- У Чики Предприимчивого и Шошо Охрипшего в продаже появились новые награды:
- Костюм курортного пирата
- Пляжный костюм отдыхающего
- Костюм для дайвинга
- Эффект "Стайка пузырьков"
Аттракцион "Двоеборье":
- Теперь таймер задания активируется только после выхода со стартовой площадки.
- Снижено количество упавших пальм, которые можно встретить на тропинке. Также с некоторым шансом вместо пальм вам будут попадаться змейки, на которых не стоит наступать.
- Доработана визуальная составляющая аттракциона.
Новый аттракцион "Двоеборье: дружеский забег!":
- У Вжика Быстроногого появилось новое повторяемое задание "Двоеборье: дружеский забег!"
- Задание может стать доступно с определённым шансом при начале работы аттракциона "Двоеборье". В таком случае за 5 минут до конца действия аттракциона будет стартовать Дружеский забег с дополнительной наградой.
Аттракцион "Башня из гальки":
- У Гугу Безмятежного появились ежедневные задания-загадки на постройку башен с определённым сочетанием камней.
- Теперь создатель башни получает 1 ракушку за каждую оценку, полученную его башней от других игроков. В июле есть шанс получить искорку вместо ракушки, а в августе - звёздочку.
- Контекстное действие "Красивая башня!" теперь имеет более короткое время подготовки (1 сек) и не спешивает персонажа с транспортного средства.
- Добавлена галька новых цветов: розовый, изумрудный и лазурный.
Аттракцион "Челюсти":
- Исправлена ошибка, по причине которой в западной части моря персонаж терял облик Морского чудища, если подплывал слишком близко к подводным объектам.
- Увеличена скорость движения под действием способности "Ускориться".
Аттракцион "Полёт над морем": Увеличен шанс получения эффектов во время полёта, благодаря чему теперь можно получить больше награды.
Аттракцион "Пляжный волейбол":
- Добавлена способность "Прыжок назад", действующая в пределах волейбольной площадки.
- Исправлена ошибка, по причине которой мяч мог "уйти на перерыв" во время активного аттракциона.
- Ряд прочих исправлений, направленных на повышение удобства и улучшение визуальной составляющей.
Аттракцион "Крабьи бега":
- Добавлен режим "Случайные ставки!" с повышенной наградой. Режим работает во время третьего забега каждого часа.
- Добавлен предмет "Крабья пилюля" для улучшения пищеварения у перекормленных крабов. Во время своего действия пилюля быстро снижает Сытость, но замедляет движение краба. Пилюлю можно изготовить из насекомых, купить у Дуду Краболова или найти внутри Подарка-ракушки.
- Теперь беговые крабы невосприимчивы к посторонним эффектам.
- Ряд прочих исправлений и улучшений.
Аттракцион "Тропическая лотерея":
- Увеличен шанс выиграть джекпот (100 ракушек).
- Увеличен шанс выиграть ездовое средство.
- В список возможных призов добавлена ездовая рыба окраса "Тёплая лагуна" и ездовой лемур окраса "Принц Жужу".
- Также появился шанс выиграть искорку или звёздочку в июле и августе соответственно.
- Теперь нельзя повторно выиграть тот же самый эффект-бонус, если он в данный момент наложен на персонажа.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к отсутствию выигрыша.
- Добавлены уведомления о выигрыше предметов и валют, аналогично таковым при выигрыше бонусов.
- Использование автомата тропической лотереи больше не спешивает персонажа с транспортного средства.
Игрушки типа "Оборотное зелье" больше нельзя получить из подарка-ракушки, но можно с маленьким шансом выиграть в Тропической лотерее. Если игрушка уже добавлена, её нельзя выиграть повторно. Также каждое зелье по прежнему можно купить у Чики Предприимчивого.
Чики Предприимчивому больше нельзя продать оборотное зелье в обмен на ракушки.
"Крокодилье оборотное зелье" теперь стоит 150 ракушек, как и остальные зелья.
Добавлены новые достижения.
откуда копипаст? если че я про обнову у аллодов
ненене, пусть сам догадается
странный вопрос.что по вашему у Аллодов нет обновлений?
всевдороссиянская кринжатина, не смогшая побидь ВОВ