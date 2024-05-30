Для Allods Online вышло обновление 15.0.01.25 с обновлённым "Тропическим атоллом"

Общее

Ездовые питомцы и транспортные средства

[подписка] Задания "Астральный юнга" и "Астральный волк" теперь корректно отображают свой тип как ежедневные.

Задания "Астральный юнга" и "Астральный волк" теперь корректно отображают свой тип как ежедневные. [подписка] Модули и аугментации адаптивной брони, добавленные в обновлении 15.0.01.20 теперь корректно выпадают на лёгком уровне сложности Обсерватории с участием персонажей с разных серверов.

Модули и аугментации адаптивной брони, добавленные в обновлении 15.0.01.20 теперь корректно выпадают на лёгком уровне сложности Обсерватории с участием персонажей с разных серверов. [подписка] К стоимости продаваемых у Дайааны Гаечки товаров теперь корректно применяются дополнительные скидки.

К стоимости продаваемых у Дайааны Гаечки товаров теперь корректно применяются дополнительные скидки. Исправлено некорректное отображение причёсок персонажей в мистической броне "Херувим".

Мир

Снижены требования к количеству предметов и противников в ряде многих заданий на следующих территориях:

НИИ МАНАНАЗЭМ

Новая Земля

Мёртвое море

Темноводье

Дикие острова

Тенебра

Фабрика Грёз

Лаборатория №13

Тропический атолл

Новый курортный сезон на Тропическом атолле начнется уже с 1 июня.

Теперь на локации можно носить головные уборы, наплечные и наспинные украшения, которые относятся к пляжным нарядам, в том числе из ассортимента Чики Предприимчивого. Также теперь можно носить "Пляжный костюм", "Схенти древнего Хикута" и "Тропическое облачение". Все элементы костюмов, допустимые для пляжа, имеют пометку "Подходит для Тропического атолла". И, как и раньше, можно носить любое бельё!

Доработан подводный мир в западной части моря, а также подводное освещение.

У Чики Предприимчивого и Шошо Охрипшего в продаже появились новые награды:

Костюм курортного пирата Пляжный костюм отдыхающего Костюм для дайвинга Эффект "Стайка пузырьков"

Аттракцион "Двоеборье":

Теперь таймер задания активируется только после выхода со стартовой площадки.

Снижено количество упавших пальм, которые можно встретить на тропинке. Также с некоторым шансом вместо пальм вам будут попадаться змейки, на которых не стоит наступать.

Доработана визуальная составляющая аттракциона.

Новый аттракцион "Двоеборье: дружеский забег!":

У Вжика Быстроногого появилось новое повторяемое задание "Двоеборье: дружеский забег!"

Задание может стать доступно с определённым шансом при начале работы аттракциона "Двоеборье". В таком случае за 5 минут до конца действия аттракциона будет стартовать Дружеский забег с дополнительной наградой.

Аттракцион "Башня из гальки":

У Гугу Безмятежного появились ежедневные задания-загадки на постройку башен с определённым сочетанием камней.

Теперь создатель башни получает 1 ракушку за каждую оценку, полученную его башней от других игроков. В июле есть шанс получить искорку вместо ракушки, а в августе - звёздочку.

Контекстное действие "Красивая башня!" теперь имеет более короткое время подготовки (1 сек) и не спешивает персонажа с транспортного средства.

Добавлена галька новых цветов: розовый, изумрудный и лазурный.

Аттракцион "Челюсти":

Исправлена ошибка, по причине которой в западной части моря персонаж терял облик Морского чудища, если подплывал слишком близко к подводным объектам.

Увеличена скорость движения под действием способности "Ускориться".

Аттракцион "Полёт над морем": Увеличен шанс получения эффектов во время полёта, благодаря чему теперь можно получить больше награды.

Аттракцион "Пляжный волейбол":

Добавлена способность "Прыжок назад", действующая в пределах волейбольной площадки.

Исправлена ошибка, по причине которой мяч мог "уйти на перерыв" во время активного аттракциона.

Ряд прочих исправлений, направленных на повышение удобства и улучшение визуальной составляющей.

Аттракцион "Крабьи бега":

Добавлен режим "Случайные ставки!" с повышенной наградой. Режим работает во время третьего забега каждого часа.

Добавлен предмет "Крабья пилюля" для улучшения пищеварения у перекормленных крабов. Во время своего действия пилюля быстро снижает Сытость, но замедляет движение краба. Пилюлю можно изготовить из насекомых, купить у Дуду Краболова или найти внутри Подарка-ракушки.

Теперь беговые крабы невосприимчивы к посторонним эффектам.

Ряд прочих исправлений и улучшений.

Аттракцион "Тропическая лотерея":

Увеличен шанс выиграть джекпот (100 ракушек).

Увеличен шанс выиграть ездовое средство.

В список возможных призов добавлена ездовая рыба окраса "Тёплая лагуна" и ездовой лемур окраса "Принц Жужу".

Также появился шанс выиграть искорку или звёздочку в июле и августе соответственно.

Теперь нельзя повторно выиграть тот же самый эффект-бонус, если он в данный момент наложен на персонажа.

Исправлена ошибка, которая могла привести к отсутствию выигрыша.

Добавлены уведомления о выигрыше предметов и валют, аналогично таковым при выигрыше бонусов.

Использование автомата тропической лотереи больше не спешивает персонажа с транспортного средства.

Игрушки типа "Оборотное зелье" больше нельзя получить из подарка-ракушки, но можно с маленьким шансом выиграть в Тропической лотерее. Если игрушка уже добавлена, её нельзя выиграть повторно. Также каждое зелье по прежнему можно купить у Чики Предприимчивого.

Чики Предприимчивому больше нельзя продать оборотное зелье в обмен на ракушки.

"Крокодилье оборотное зелье" теперь стоит 150 ракушек, как и остальные зелья.

Добавлены новые достижения.