Игроки в Аллоды Онлайн могут бесплатно получить 110 уровень

В MMORPG Аллоды Онлайн стартовала временная акция, в рамках которой все желающие могут бесплатно получить предмет Чудесный ковчег. Данный подарок предназначен для ускоренного развития персонажа и позволяет практически моментально достигнуть 110-го уровня.
Чтобы забрать награду, игрокам необходимо перейти на специальную страницу на официальном сайте проекта и авторизоваться. После нажатия на кнопку Забрать подарки предмет появится в инвентаре на сайте. Оттуда его можно передать на любого персонажа на своем аккаунте, включая те, что находятся на подписных серверах.
После отправки ковчега в игру он появится в почтовом ящике у выбранного персонажа. Согласно отзывам игроков, доставка предмета может занять некоторое время, вплоть до десяти минут. Важно отметить, что подарок приходит на прародителя, а не на одно из его воплощений.
Предложение ограничено по времени и будет действовать в течение месяца. Воспользоваться им могут как активные игроки, так и те, кто давно не заходил в игру, что делает акцию хорошим поводом для возвращения в мир Сарнаута. Срок действия самого предмета в инвентаре на сайте истекает 2 сентября 2025 года.
Уже на крайние меры идут, чтобы хоть как-то завлечь игроков в свой проект. Увы, жадность погубила хороший продукт, помню историю чела который вбухал реальный лям рублей в 2015 году чтобы руны 9ыми сделать
Были траты и побольше. На сервере и где я играл, чел вроде с 12 или 13 ходил. Слухи были что там около 3 лямов всунуто в игру было. Сколько по факту - можно только гадать и пытаться подсчитывать
В 2015 году можно было в круг 13 руны за 140к рублей собрать, если прям с нуля, без акций крошку купить. С акцией ~50к. Уже тогда всем по умолчанию выдавались 8 руны, за обычное прохождение все получали половину 9ых и половину 10х. Сейчас же, 13-руны собирают за 25к рублей. К тому же, есть временные руны, которые выдают просто за покупку любых товаров в магазине.
Вообще, игра перешла типа на "подписочную" систему. Донатишь каждый месяц 10 000 рублей - ты среди топов на сервере. Старые шмотки устаревают, новые появляются. Если не успел переплавить свою старю шмотку в новую - попал на бабки.
(Ну и те челы, которые тогда донатили в Аллоды миллионы - заработали на игре куда больше)
((Сейчас через калькулятор посчитал - 23к рублей за руны в круг. Уже не руны решают, а книжечки, которые выбиваются из кейсов)))
Смешно. Один из многих отечественных франшиз, о которой действительно можно сказать, выстрелила. Так заканчивает свою историю. Печально, впрочем, не удивительно.
При том что на оригинальный лор Аллооо и Проклятых земель они насрали
выстрелили в свое время именно оригинальные аллоды и проклятые земли, а этот клон варкрафта просто выехал на их наследии, и в итоге скатился.
лучше бы новую часть аллодов запилили
Проклятые земли уже не очень и особенно дополнение. Просто перенос в 3д можно сказать провалился. А попытка за счёт популярности прежних частей перенести мир Аллодов снова в 3Д, причём в ММО. Дало лишь временный эффект. Впрочем, как и бывает со всеми франшизами тот же самый Варик.
Касательно новой части Аллодов экономически это сейчас не выгодно. Как мы финансисты говорим на рентабельность не выйдем.
Лол, этот кал ещё существует?
Реклама доннатной помойки ! спасибо за 110 уровень но я пожалуй откажусь
Я думал там сервера давно отключены
Да там сервера поди за 1000 содержатся а любой донат на десятки тысяч, пока есть хоть один человек который донатит оно будет существовать.
это же помойка с донатом за оверпрайс // Евгений Евгений
Выгодное предложение, торопитесь воспользоваться и понять, что без вливания несколько сотен тысяч рублей ловить там в хай энде будет нечего. На кого рассчитан этот скам?
тот момент когда срут верх ногами
А что за ссылка то?)