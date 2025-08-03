Игроки в Аллоды Онлайн НЕ могут бесплатно получить 110 уровень

В MMORPG Аллоды Онлайн стартовала временная акция, в рамках которой все желающие могут бесплатно получить предмет Чудесный ковчег. Данный подарок предназначен для ускоренного развития персонажа и позволяет практически моментально достигнуть 110-го уровня.

Чтобы забрать награду, игрокам необходимо перейти на специальную страницу на официальном сайте проекта и авторизоваться. После нажатия на кнопку Забрать подарки предмет появится в инвентаре на сайте. Оттуда его можно передать на любого персонажа на своем аккаунте, включая те, что находятся на подписных серверах.

После отправки ковчега в игру он появится в почтовом ящике у выбранного персонажа. Согласно отзывам игроков, доставка предмета может занять некоторое время, вплоть до десяти минут. Важно отметить, что подарок приходит на прародителя, а не на одно из его воплощений.

Предложение ограничено по времени и будет действовать в течение месяца. Воспользоваться им могут как активные игроки, так и те, кто давно не заходил в игру, что делает акцию хорошим поводом для возвращения в мир Сарнаута. Срок действия самого предмета в инвентаре на сайте истекает 2 сентября 2025 года.