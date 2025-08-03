Игроки в Аллоды Онлайн НЕ могут бесплатно получить 110 уровень

В MMORPG Аллоды Онлайн стартовала временная акция, в рамках которой все желающие могут бесплатно получить предмет Чудесный ковчег. Данный подарок предназначен для ускоренного развития персонажа и позволяет практически моментально достигнуть 110-го уровня.
Чтобы забрать награду, игрокам необходимо перейти на специальную страницу на официальном сайте проекта и авторизоваться. После нажатия на кнопку Забрать подарки предмет появится в инвентаре на сайте. Оттуда его можно передать на любого персонажа на своем аккаунте, включая те, что находятся на подписных серверах.
После отправки ковчега в игру он появится в почтовом ящике у выбранного персонажа. Согласно отзывам игроков, доставка предмета может занять некоторое время, вплоть до десяти минут. Важно отметить, что подарок приходит на прародителя, а не на одно из его воплощений.
Предложение ограничено по времени и будет действовать в течение месяца. Воспользоваться им могут как активные игроки, так и те, кто давно не заходил в игру, что делает акцию хорошим поводом для возвращения в мир Сарнаута. Срок действия самого предмета в инвентаре на сайте истекает 2 сентября 2025 года.
Уже на крайние меры идут, чтобы хоть как-то завлечь игроков в свой проект. Увы, жадность погубила хороший продукт, помню историю чела который вбухал реальный лям рублей в 2015 году чтобы руны 9ыми сделать
Были траты и побольше. На сервере и где я играл, чел вроде с 12 или 13 ходил. Слухи были что там около 3 лямов всунуто в игру было. Сколько по факту - можно только гадать и пытаться подсчитывать
В 2015 году можно было в круг 13 руны за 140к рублей собрать, если прям с нуля, без акций крошку купить. С акцией ~50к. Уже тогда всем по умолчанию выдавались 8 руны, за обычное прохождение все получали половину 9ых и половину 10х. Сейчас же, 13-руны собирают за 25к рублей. К тому же, есть временные руны, которые выдают просто за покупку любых товаров в магазине.
Вообще, игра перешла типа на "подписочную" систему. Донатишь каждый месяц 10 000 рублей - ты среди топов на сервере. Старые шмотки устаревают, новые появляются. Если не успел переплавить свою старю шмотку в новую - попал на бабки.
(Ну и те челы, которые тогда донатили в Аллоды миллионы - заработали на игре куда больше)
((Сейчас через калькулятор посчитал - 23к рублей за руны в круг. Уже не руны решают, а книжечки, которые выбиваются из кейсов)))
лям? это еще не так много
Смешно. Один из многих отечественных франшиз, о которой действительно можно сказать, выстрелила. Так заканчивает свою историю. Печально, впрочем, не удивительно.
При том что на оригинальный лор Аллооо и Проклятых земель они насрали
выстрелили в свое время именно оригинальные аллоды и проклятые земли, а этот клон варкрафта просто выехал на их наследии, и в итоге скатился.
лучше бы новую часть аллодов запилили
Проклятые земли уже не очень и особенно дополнение. Просто перенос в 3д можно сказать провалился. А попытка за счёт популярности прежних частей перенести мир Аллодов снова в 3Д, причём в ММО. Дало лишь временный эффект. Впрочем, как и бывает со всеми франшизами тот же самый Варик.
Касательно новой части Аллодов экономически это сейчас не выгодно. Как мы финансисты говорим на рентабельность не выйдем.
Лол, этот кал ещё существует?
И неплохо существует. Вот только жалобы есть, что на подписных серверах не хватает людей. То есть на бесплатных серверах гораздо больше людей.
Выгодное предложение, торопитесь воспользоваться и понять, что без вливания несколько сотен тысяч рублей ловить там в хай энде будет нечего. На кого рассчитан этот скам?
Уже 12 лет как существует подписка, которая более чем жива...
Сколько тут клоунов собралось, все про донат да про донат, и не слова об подписочном сервере за 390 рублей, где нет доната и идет нормальная комфортная игра
Хоть кто-то это написал. Лайкну вас что-ли.
Реклама доннатной помойки ! спасибо за 110 уровень но я пожалуй откажусь
Подписка без доната...
это же помойка с донатом за оверпрайс // Евгений Евгений
с подпиской как в WoW без доната...
Я думал там сервера давно отключены
Да там сервера поди за 1000 содержатся а любой донат на десятки тысяч, пока есть хоть один человек который донатит оно будет существовать.
С чего бы? 2 или 3 фришных помоишных сервера и 2 подписочных ламповых, правда один живой прям живой, другой полумёртвый
тот момент когда срут вверх ногами