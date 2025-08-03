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Allods Online 30.09.2009
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
7.2 1 020 оценок

Игроки в Аллоды Онлайн НЕ могут бесплатно получить 110 уровень

Extor Menoger Extor Menoger

В MMORPG Аллоды Онлайн стартовала временная акция, в рамках которой все желающие могут бесплатно получить предмет Чудесный ковчег. Данный подарок предназначен для ускоренного развития персонажа и позволяет практически моментально достигнуть 110-го уровня.

Чтобы забрать награду, игрокам необходимо перейти на специальную страницу на официальном сайте проекта и авторизоваться. После нажатия на кнопку Забрать подарки предмет появится в инвентаре на сайте. Оттуда его можно передать на любого персонажа на своем аккаунте, включая те, что находятся на подписных серверах.

После отправки ковчега в игру он появится в почтовом ящике у выбранного персонажа. Согласно отзывам игроков, доставка предмета может занять некоторое время, вплоть до десяти минут. Важно отметить, что подарок приходит на прародителя, а не на одно из его воплощений.

Предложение ограничено по времени и будет действовать в течение месяца. Воспользоваться им могут как активные игроки, так и те, кто давно не заходил в игру, что делает акцию хорошим поводом для возвращения в мир Сарнаута. Срок действия самого предмета в инвентаре на сайте истекает 2 сентября 2025 года.

66
86
Комментарии: 86
Ваш комментарий
Crazyqsoled

Уже на крайние меры идут, чтобы хоть как-то завлечь игроков в свой проект. Увы, жадность погубила хороший продукт, помню историю чела который вбухал реальный лям рублей в 2015 году чтобы руны 9ыми сделать

18
vzmJack

Были траты и побольше. На сервере и где я играл, чел вроде с 12 или 13 ходил. Слухи были что там около 3 лямов всунуто в игру было. Сколько по факту - можно только гадать и пытаться подсчитывать

8
Блоха В Сарафане

В 2015 году можно было в круг 13 руны за 140к рублей собрать, если прям с нуля, без акций крошку купить. С акцией ~50к. Уже тогда всем по умолчанию выдавались 8 руны, за обычное прохождение все получали половину 9ых и половину 10х. Сейчас же, 13-руны собирают за 25к рублей. К тому же, есть временные руны, которые выдают просто за покупку любых товаров в магазине.
Вообще, игра перешла типа на "подписочную" систему. Донатишь каждый месяц 10 000 рублей - ты среди топов на сервере. Старые шмотки устаревают, новые появляются. Если не успел переплавить свою старю шмотку в новую - попал на бабки.
(Ну и те челы, которые тогда донатили в Аллоды миллионы - заработали на игре куда больше)
((Сейчас через калькулятор посчитал - 23к рублей за руны в круг. Уже не руны решают, а книжечки, которые выбиваются из кейсов)))

7
ZaOupV

лям? это еще не так много

1
Egik81

Смешно. Один из многих отечественных франшиз, о которой действительно можно сказать, выстрелила. Так заканчивает свою историю. Печально, впрочем, не удивительно.

14
vzmJack

При том что на оригинальный лор Аллооо и Проклятых земель они насрали

9
Talendor3

выстрелили в свое время именно оригинальные аллоды и проклятые земли, а этот клон варкрафта просто выехал на их наследии, и в итоге скатился.

лучше бы новую часть аллодов запилили

9
Egik81 Talendor3

Проклятые земли уже не очень и особенно дополнение. Просто перенос в 3д можно сказать провалился. А попытка за счёт популярности прежних частей перенести мир Аллодов снова в 3Д, причём в ММО. Дало лишь временный эффект. Впрочем, как и бывает со всеми франшизами тот же самый Варик.

Касательно новой части Аллодов экономически это сейчас не выгодно. Как мы финансисты говорим на рентабельность не выйдем.

4
Hanzо

Лол, этот кал ещё существует?

11
Алексей Енютин

И неплохо существует. Вот только жалобы есть, что на подписных серверах не хватает людей. То есть на бесплатных серверах гораздо больше людей.

Kypощyп
10
Rey4rtRO

Выгодное предложение, торопитесь воспользоваться и понять, что без вливания несколько сотен тысяч рублей ловить там в хай энде будет нечего. На кого рассчитан этот скам?

9
ChivalrousShane

Уже 12 лет как существует подписка, которая более чем жива...

Nodas

Сколько тут клоунов собралось, все про донат да про донат, и не слова об подписочном сервере за 390 рублей, где нет доната и идет нормальная комфортная игра

9
Raphtallia

Хоть кто-то это написал. Лайкну вас что-ли.

3
Mattenheim

Реклама доннатной помойки ! спасибо за 110 уровень но я пожалуй откажусь

8
ChivalrousShane

Подписка без доната...

1
Пользователь ВКонтакте

это же помойка с донатом за оверпрайс // Евгений Евгений

8
Borovik-rus

с подпиской как в WoW без доната...

agula98

Я думал там сервера давно отключены

7
Dimitry Arsenev

Да там сервера поди за 1000 содержатся а любой донат на десятки тысяч, пока есть хоть один человек который донатит оно будет существовать.

3
ChivalrousShane

С чего бы? 2 или 3 фришных помоишных сервера и 2 подписочных ламповых, правда один живой прям живой, другой полумёртвый

Alex40001

тот момент когда срут вверх ногами

7
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