Разработчики Аллоды Онлайн представили дорожную карту на 2026 год

Команда создателей многопользовательской игры Аллоды Онлайн опубликовала план обновлений на 2026 год. Разработчики обещают выпустить 2 крупных апдейта, которые затронут сюжетную часть и ключевые механики проекта. Основной фокус в грядущих патчах будет сделан на сражениях между игроками и подготовке к отправлению на аллод Изун.

Весной и летом ожидается релиз сюжетного обновления 17.1. Авторы планируют упростить процесс улучшения экипировки, избавив игроков от рутины при добыче материалов. Изменения коснутся 2 классов. Мистику скорректируют количество доступных вех, а Инженер станет сильнее в аспекте нападения. Пользователей ждет переработанное окно талантов для комфортного распределения очков умений. Также заявлена переработка Арены Героев с новыми противниками, свежие локации для арен 3 на 3 и 6 на 6, новая область для сражений и запуск крупного события для новых игроков. Ивент Тропический атолл получит порцию заданий и наград.

Осенью и зимой выйдет глобальное обновление 18.0. Создатели проекта готовят большую переработку гильдий. Главная интрига сезона на личном аллоде получит свое продолжение. Во Дворце Садрок появится 1 новый сильный враг для финального противостояния. Будет введена система ротации рейдовых приключений, где разные рейды станут приносить больше ценностей в зависимости от периода. Сразу 2 класса подвергнутся правкам. Некромант столкнется с изменением количества доступных вех, а Жрец будет полностью переработан. Разработчики добавят 1 очередной астральный остров, обновят событие Ночь всех Святых и Снежный Курорт, а также введут новые награды для Арены Героев.