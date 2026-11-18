Разработчики поделились, какие изменения ожидают игроков, играющих на классе "Некромант": их ротация в Аспекте Нападения станет интереснее, а Аспект Поддержки получит второе дыхание. Также у этого класса появится возможность временно избавляться от штрафа Господства, и наносить хороший урон даже в окружении союзников.
Аспект Нападения
Разработчики оставят урон в текущем состоянии. Дело коснётся ротации умений. Сейчас оно проходит однообразно. В грядущем обновлении урон будет распределён между периодическими эффектами и прямыми атаками. Свяжет их новая веха «Коинфекция»: каждый периодический эффект Некроманта на цели увеличивает урон направленных атак и нового умения «Пытка души». Эффекты станут основой, на которой игроки смогут делать ротации. Периодические эффекты станут действовать дольше, а накладывать их станет гораздо удобнее: время действия «Лихорадки» и «Вируса» будет увеличено.
Эффект «Нейротоксин» можно будет продлевать обычными направленными атаками, за который будет отвечает новая веха «Высокая вирулентность». Она увеличит урон «Нейротоксина», а каждая направленная атака продлевает его на несколько секунд.
Изменения коснуться и другие вехи:
- Умение «Алчные тени» будет удалено, а связанные с ним вехи будут переработаны.
- Появится новое умение «Пытка души»: ей игрок будет наносит урон серией из пяти ударов. Урон растёт с каждым недостающим процентом здоровья цели.
- Умение «Тёмная мощь» больше не будет блокироваться общим временем восстановления умений.
- Умение «Вуаль тьмы» нельзя будет применить к одной и той же цели чаще одного раза в несколько минут.
- Веха «Некроз» теперь не будет увеличивать количество уровней Нейротоксина за каждое нанесение урона умения «Лихорадкой» и вехами «Моровое поветрие».
- Веха «Побочные эффекты» теперь будет работать не только на персонажах игроков, но и на любых других целях, чьё здоровье опустилось ниже половины.
- Веха «Иссушение» станет накладывать сразу три уровня своего эффекта при применении Лихорадки.
- Веха «Печать смерти» теперь будет накладывать по одному уровню эффекта за раз, умение «Пытка души» также будет накладывать эффект «Печати».
- Веха «Жрец тьмы» помимо основного действия начнёт усиливать и урон вехи «Терминальная стадия»; этот эффект будет работать как для Аспекта Нападения, так и для Аспекта Поддержки.
Аспект Поддержки
Аспект Поддержки у Некромантов совершенно не пользуется популярностью у игроков, и разработчики решили дать ему привязку к определённой роли на поле боя. Смыслом станет ослабление противников. Помимо этого, разработчики решили привязать каждого питомца некроманта к одному из аспектов.
Будет добавлена новая веха «Кахексия»: благодаря ей герой противника будет наносить на 3% меньше урона за каждый активный на нём периодический эффект Некроманта, вплоть до 12%, а урон Стража будет расти с каждым зарядом «Нейротоксина» на цели. Ослабление будет суммироваться с эффектами других Некромантов, но не сможет превысить лимит, а в полную силу эта веха будет работать только в боях против игроков.
Питомец «Страж» станет полноценным боевым партнёром не только за счёт усиления от «Кахексии». Его «Яростная атака» теперь будет накладывать «Уязвимость» на всех противников в малом радиусе от цели — накладывать этот эффект через Стража будет так же эффективно, как и через Кадавра.
Правки получат следующие вехи:
- Веха «Гемотоксин» для Аспекта Поддержки: получит новый эффект. Пока на цели тлеет наложенный Некромантом периодический урон, всё получаемое ею исцеление уменьшается пропорционально уровню вехи.
- Веха «Вопль баньши»: её эффект с некоторым шансом будет накладывать от атак Стража «Доблесть» на хозяина — сила эффекта будет напрямую зависить от ранга «Доблести» у Некроманта.
- Веха «Пагуба»: Страж будет наносить по цели больше урона за каждый активный на ней периодический эффект Некроманта.
Так же урон в роли Поддержки будет равен 75–80% от показателей Аспекта Нападения — достаточно, чтобы чувствовать себя полноценным бойцом.
Отдельной важной проблемой Некроманта является нынешняя работа Господства. Исправить это должна немного скорректированная работа вехи «Кровопускание»: теперь, в момент активации одноимённого эффекта, Некромант сможет временно отключить штрафы Господства при нахождении рядом с другим игроком, и не опасаться, что урон в самый ответственный момент будет уменьшен.
Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.