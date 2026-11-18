Разработчики поделились, какие изменения ожидают игроков, играющих на классе "Некромант": их ротация в Аспекте Нападения станет интереснее, а Аспект Поддержки получит второе дыхание. Также у этого класса появится возможность временно избавляться от штрафа Господства, и наносить хороший урон даже в окружении союзников.

Аспект Нападения

Разработчики оставят урон в текущем состоянии. Дело коснётся ротации умений. Сейчас оно проходит однообразно. В грядущем обновлении урон будет распределён между периодическими эффектами и прямыми атаками. Свяжет их новая веха «Коинфекция»: каждый периодический эффект Некроманта на цели увеличивает урон направленных атак и нового умения «Пытка души». Эффекты станут основой, на которой игроки смогут делать ротации. Периодические эффекты станут действовать дольше, а накладывать их станет гораздо удобнее: время действия «Лихорадки» и «Вируса» будет увеличено.

Эффект «Нейротоксин» можно будет продлевать обычными направленными атаками, за который будет отвечает новая веха «Высокая вирулентность». Она увеличит урон «Нейротоксина», а каждая направленная атака продлевает его на несколько секунд.

Изменения коснуться и другие вехи:

Умение «Алчные тени» будет удалено, а связанные с ним вехи будут переработаны.

Появится новое умение «Пытка души»: ей игрок будет наносит урон серией из пяти ударов. Урон растёт с каждым недостающим процентом здоровья цели.

Умение «Тёмная мощь» больше не будет блокироваться общим временем восстановления умений.

Умение «Вуаль тьмы» нельзя будет применить к одной и той же цели чаще одного раза в несколько минут.

Веха «Некроз» теперь не будет увеличивать количество уровней Нейротоксина за каждое нанесение урона умения «Лихорадкой» и вехами « Моровое поветрие » .

Моровое поветрие . Веха «Побочные эффекты» теперь будет работать не только на персонажах игроков, но и на любых других целях, чьё здоровье опустилось ниже половины.

Веха «Иссушение» станет накладывать сразу три уровня своего эффекта при применении Лихорадки.

Веха «Печать смерти» теперь будет накладывать по одному уровню эффекта за раз, умение «Пытка души» также будет накладывать эффект «Печати».

Веха «Жрец тьмы» помимо основного действия начнёт усиливать и урон вехи «Терминальная стадия»; этот эффект будет работать как для Аспекта Нападения, так и для Аспекта Поддержки.

Аспект Поддержки

Аспект Поддержки у Некромантов совершенно не пользуется популярностью у игроков, и разработчики решили дать ему привязку к определённой роли на поле боя. Смыслом станет ослабление противников. Помимо этого, разработчики решили привязать каждого питомца некроманта к одному из аспектов.

Будет добавлена новая веха «Кахексия»: благодаря ей герой противника будет наносить на 3% меньше урона за каждый активный на нём периодический эффект Некроманта, вплоть до 12%, а урон Стража будет расти с каждым зарядом «Нейротоксина» на цели. Ослабление будет суммироваться с эффектами других Некромантов, но не сможет превысить лимит, а в полную силу эта веха будет работать только в боях против игроков.

Питомец «Страж» станет полноценным боевым партнёром не только за счёт усиления от «Кахексии». Его «Яростная атака» теперь будет накладывать «Уязвимость» на всех противников в малом радиусе от цели — накладывать этот эффект через Стража будет так же эффективно, как и через Кадавра.

Правки получат следующие вехи:

Веха «Гемотоксин» для Аспекта Поддержки: получит новый эффект. Пока на цели тлеет наложенный Некромантом периодический урон, всё получаемое ею исцеление уменьшается пропорционально уровню вехи.

Веха «Вопль баньши»: её эффект с некоторым шансом будет накладывать от атак Стража «Доблесть» на хозяина — сила эффекта будет напрямую зависить от ранга «Доблести» у Некроманта.

Веха «Пагуба»: Страж будет наносить по цели больше урона за каждый активный на ней периодический эффект Некроманта.

Так же урон в роли Поддержки будет равен 75–80% от показателей Аспекта Нападения — достаточно, чтобы чувствовать себя полноценным бойцом.

Отдельной важной проблемой Некроманта является нынешняя работа Господства. Исправить это должна немного скорректированная работа вехи «Кровопускание»: теперь, в момент активации одноимённого эффекта, Некромант сможет временно отключить штрафы Господства при нахождении рядом с другим игроком, и не опасаться, что урон в самый ответственный момент будет уменьшен.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.