Разработчики поделились, что ждёт игроков в обновлении под номером 18.0, играющих на классе "Воин". Изменения коснуться Аспекта Нападения, для которого будут добавлены новые вехи. Сам класс станет мобильнее, защитные умения не будут тратить много классового ресурса, а Аспект Защиты останется не тронутым.

Главная проблема класса - малая мобильность. Воин обязан находится близко к противнику, однако от этого он не получал преимуществ. Из-за этого любой класс, бьющий цель из далека, был лучшим выбором для боёв, как с чудовищами, так и с игроками. При правильном подходе ближний бой вплотную к противнику должен быть сбалансирован - высокая ставка (крайне близкое расположение к противнику) должна получать соразмерные награды: высокий урон, выживаемость и механики, которые не будут доступны дальнобойным классом.

Изменения в Аспекте Нападения

Целю изменения класса в грядущем обновлении - вернуть Воину конкурентоспособность и сделать игру за него более осмысленной. Будет снижена трата классового ресурса. «Черепаха» теперь снижает скорость передвижения до половины от базовой вместо полного лишения возможности двигаться, веха «Надёжный панцирь» адаптируется под это изменение, а в Аспекте Нападения «Черепаха» с данной вехой и вовсе перестанет тратить энергию. Применение «Прилива адреналина» тоже можно будет сделать бесплатным, если взять соответствующие вехи.

Будет введена новая веха «Погоня», с которой каждая атака в ближнем бою будет давать заряд, увеличивающий скорость передвижения.

Будет актуализирована сборка древа умений с помощью умения «Коварный выпад». С ним веха «Комбинация выпадов» позволит финальному умению в ротации тратить дополнительно не более 50 единиц Боевого Преимущества вместо полного использования классового ресурса. Бонус к урону от наложенных на противника эффектов «Кровотечения» будет работать как и раньше, но получит ограничение - максимальный бонус будет достигнут уже при трёх «Кровотечениях» на цели. Чтобы собирать три «Кровотечения» без лишних ухищрений, новая веха «Вскрытая жила» добавит умению «Раскол» возможность накладывать этот эффект.

Умение «Бойня» будет начислять по 15 единиц Боевого преимущества за каждую атаку, а в Аспекте Нападения после атаки будет накладывать на цель эффект, увеличивающий весь получаемый ею урон от всех источников, включая удары ваших союзников. «Превозмогание» в Аспекте Нападения начнёт восстанавливать здоровье, а «Передышка» - восстанавливать Энергию и Боевое Преимущество.

Точечные правки коснутся и других умений и вех:

Умения «Рассечение» и «Могучий прыжок»: время восстановления будет снижено

Умение «Рывок»: теперь длительность обездвиживания цели при помощи этого умения будет увеличиваться с каждым рангом, при максимальном ранге — в два раза дольше

Умение «Прицельный выстрел»: при активном Аспекте Нападения будет оглушать цель.

Новая веха «Вскрытие»: «Быстрый», «Стремительный» и «Смертельный выпады» с этой вехой будут продлевать кровотечение от «Рассечения».

Веха «Серия ударов»: лимит зарядов теперь всегда будет равен 4, «Выпады» всё так же будут добавлять заряды, а приёмы - тратить.

Веха «Раж» снизит задержку набора эффектов, с ней передвижение перестанет так сильно снижать урон

Веха «Силач» в Аспекте Нападения будет поддерживать немного Боевого преимущества вне боя, чтобы начинать его уже с небольшим запасом ресурсов.

Веха «Безжалостность» будет возвращать энергию в том же количестве, сколько было потрачено Боевого преимущества.

Веха «Размашистые удары»: теперь, если «Коварный выпад» потратил определённое количество единиц Боевого преимущества, время восстановления «Рассечения» и «Смертельного выпада» сократится, а урон от «Вскрытой жилы» на короткое время вырастет в несколько раз.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.