Скоро в "Аллоды онлайн" игроки увидят обновлённую систему мини-сезонов и получения экипировки

Друзья, в ближайшем обновлении мы представим вам обновленную систему получения экипировки и прогресса, включая обновлённые пять мини-сезонов. Эти изменения позволят вам ощутить еще больше свободы выбора и гибкости в развитии. Мы переработали процесс получения экипировки, чтобы вы могли наслаждаться более плавным и гибким ростом персонажа на протяжении всего сезона. Теперь ваш прогресс станет увлекательнее и откроет новые тактические возможности.

Обновлённые мини-сезоны

В новом обновлении вас ждут пять мини-сезонов, каждый из которых продлится примерно по 10 недель, за исключением последнего, который составит 11 недель. Первые две недели первого слоя будут «стартовыми» как и раньше, а затем вам станут доступны героические приключения и рейды. Важно: больше не будет понятий «старый астральный слой» и «неактуальная экипировка» — теперь будут доступны только актуальные астральные слои и наивысший уровень предметов, что сделает вашу экипировку более значимой и долговечной.

Для рейтинговых активностей будут доступны три больших сезона: первые два будут охватывать первые четыре слоя, а третий сезон продлится пятый, заключительный, слой. Астральные сезоны изменились следующим образом: первый соответствует Изумрудному астральному слою, второй и третий — Лазурному, а четвертый и пятый — Пурпурному.

Получение и улучшение экипировки

Предметы больше не будут сразу привязаны к персонажу после получения: их можно свободно передавать другим игрокам через аукцион, обмен или почту, а привязка произойдет только при надевании или улучшении. Выпадающая экипировка может оказаться не подходящей вашему классу, например, игрок в ткани может получить латный предмет. В таких случаях вещь можно продать на аукционе или обменять с другими игроками, находясь с ними в группе. Помимо добычи привычными способами, теперь актуальную экипировку можно будет создавать при помощи ремесел.

Также экипировка, полученная в новом обновлении, будет иметь уникальный визуальный стиль.

Сквозная система улучшения

Благодаря сквозной системе улучшения вам не придется заменять экипировку на каждом новом этапе — вместо этого можно усиливать уже имеющиеся предметы, сохраняя их актуальность. Для повышения уровня экипировки используются не лимитированные ресурсы, так что предметы можно усиливать по мере накопления ресурсов. Для повышения же качества, наоборот, потребуются лимитированные ресурсы, доступные только на актуальном уровне слоя, что позволяет улучшать характеристики предметов до максимальных в рамках текущего слоя.

Лимитированные ресурсы, необходимые для повышения качества, ограничены ключами, что поддерживает баланс высокоуровневого снаряжения. Теперь повышение уровня экипировки до актуального не требует лимитированных материалов или ключей, а экипировку можно усиливать только до текущего актуального уровня слоя.

Экипировка, добытая в активностях, теперь всегда будет "Добротного качества", но с разной эффективностью, варьирующейся от 90% до 100%, что добавляет элемент тактики и позволяет находить оптимальные предметы для вашего стиля игры. Используя свитки укрепления и зачарования, можно улучшать характеристики предметов, делая вашего героя сильнее.

Новые возможности для ремесленных профессий

Теперь ремесленные профессии становятся неотъемлемой частью системы улучшения экипировки. Ремесленники смогут создавать компоненты, необходимые для улучшения, из материалов, собираемых на локациях. Основной компонент — Мастеровые детали, состоящий из тканых, кожаных, металлических, оружейных и алхимических компонентов. Эти ресурсы передаются через аукцион и станут востребованными, а ремесленные профессии — ценными источниками ресурсов.

Инсигнии Героя

Теперь у Инсигнии Героя появится четыре типа качества, а повышать эффективность экипировки они будут всегда на 1%. Каждая Инсигния теперь имеет уровень, соответствующий актуальному уровню слоя, то есть уровню доступной экипировки. Инсигния действует только на предметы того же уровня или ниже и строго своего качества. Для создания Инсигний героя надо отправиться на Наковальню артефактов, где вы сможете создавать Инсигнии всех качеств, доступных на текущем слое. Основные материалы для создания Инсигний — это Амальгама, Зачарованная пыльца, Мастеровые детали, Знаки инсигний героя и золото. Знаки инсигний героя — новый вид ресурса, который можно получить в Героических приключениях. Эти знаки также можно передавать другим игрокам, выставлять на продажу, а также покупать у торговцев, которые сейчас предлагают Инсигнии начального уровня.

При создании более качественных Инсигний потребуется больше Знаков инсигний, но Героические приключения теперь обеспечат основной и постоянный источник этих знаков, что позволит активным игрокам регулярно улучшать снаряжение. Все Инсигнии теперь создаются только на Наковальне артефактов и не могут быть получены напрямую в активностях. Для двуручного оружия потребуется в два раза больше ресурсов, чем для других предметов, что подчеркнет его особую мощь.

Комплекты предметов: новые бонусы для максимальной мощи

Позднее в обновлении будет введена система сетовых предметов экипировки. С её помощью вы сможете собирать особые комплекты, которые позволят вашему герою получать, усиливающие его.

Как работают комплекты: Каждый комплект состоит из шести предметов, и при этом двуручное оружие будет считаться за два предмета. Вы сможете собрать до трех полных комплектов и одновременно использовать их бонусы. Бонусы активируются при наличии хотя бы трех предметов из одного набора, и с каждым следующим предметом в комплекте их сила будет расти. Полный комплект из шести предметов даёт четыре бонуса:

Бонусы первых трех предметов добавляют простые усиления, такие как увеличение характеристик.

Последний, четвертый бонус — это сложное и уникальное усиление, которое может добавить новые игровые возможности, например, периодический эффект или особый урон в определенных ситуациях.

Вариативность и тактические решения: Комплектные бонусы будут усиливаться, если экипировать предметы с высоким качеством. Это позволит достигать более мощных эффектов. Например, комплект из высококачественных предметов может дать бонусы, значительно усиливающие способности героя. Комплектные бонусы дают преимущество за счет уникальных эффектов, не повышая при этом могущество и выносливость. Это делает усиление комплектов захватывающей целью, так как игроки могут стремиться улучшить каждый предмет до доступного предела и получить максимум от своего снаряжения.

Примеры комплектных бонусов: Каждый комплект нацелен на определённый стиль игры. Например:

Комплекты для урона могут увеличивать показатели решимости или мастерства и добавлять уникальные эффекты, например, повышение урона кровотечений или шанс на создание огненной волны при ударе в ближнем бою.

могут увеличивать показатели решимости или мастерства и добавлять уникальные эффекты, например, повышение урона кровотечений или шанс на создание огненной волны при ударе в ближнем бою. Комплекты для защиты могут увеличивать живучесть и стойкость и накладывать защитные эффекты при снижении здоровья.

Комплекты для поддержки и лечения позволят эффективнее исцелять союзников и применять защитные эффекты на группу.

Как получить и использовать комплектные предметы: Комплектные предметы можно будет найти в наградах за прохождение сложных активностей или создать с помощью ремесла. При получении они не будут привязаны к персонажу, и вы сможете передавать их другим игрокам или продавать на аукционе. Комплекты можно будет добыть в определенных локациях, а редкость и сила комплектов будут варьироваться в зависимости от сложности активности и везения игроков. Для удобства планируется добавить интерфейс, где можно будет просматривать все доступные виды комплектов и места их получения.

Все грядущие изменения направлены на то, чтобы система экипировки стала более понятной и интересной. Мы уверены, что новые возможности позволят каждому найти собственный путь к успеху, исследовать уникальные аспекты игры и развиваться в любимом стиле!

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.