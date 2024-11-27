Скоро в "Аллоды онлайн" игроки увидят обновлённый магазин на подписочных серверах

Друзья, сегодня мы бы хотели сделать один важный анонс касающийся подписочных серверов. Мы расскажем о том, какие изменения коснутся их в обновлении 16.0 и что стояло за ними.

В обновлении 16.0 магазин с предметами стиля (за исключением коллекционных изданий) на сайте, а также Знаки особых заслуг и связанный с ними ассортимент товаров перестанут существовать как две отдельные системы. Подписочные серверы всегда были пространством, где ценились чистота игрового процесса и баланс. Мы с опаской подходили к введению изменений, которые бы могли затронуть уже ставшие привычными вещи, и поэтому на подписке долгое время после её открытия не существовало какой-либо универсальной ценности, которую мы бы могли свободно использовать в качестве награды как для активных участников сообщества, так и за участие в различных событиях. В 2017 году появились Знаки особых заслуг, получить которые можно было за участие в турнире Круга равных, а затем и за вклад в развитие игрового сообщества. Обладателям Знаков был доступен особый ассортимент товаров, включающий в себя различные предметы стиля, расходные товары и удобства (в том числе и некоторые уникальные, недоступные для получения иным путем).

Также существовал отдельный магазин, позволявший игрокам приобрести костюмы, питомцев, обличья оружия и прочие востребованные товары. Вводя его для подписочных серверов мы целенаправленно старались дистанцироваться от возможных ассоциаций с Лавкой Редкостей и поэтому он располагался на сайте игры.

С ростом интереса игроков к подписке становилось все более очевидно что дальнейшее существование обеих систем заходит в тупик:

Знаки особых заслуг по-прежнему оставались неочевидной валютой, доступной очень немногим, что противоречило принципам подписочных серверов. Их реализация была неудачной, из-за отсутствия гибкости в их механике мы не могли сделать так, чтобы они появились у большего количества игроков, а получившие их сталкивались с различными неудобствами (например такими как жесткая привязка к конкретному персонажу, где они были получены). Мы в свою очередь не могли оперативно расширять и изменять доступный ассортимент, либо снижать на него цены в рамках различных акций.

Магазин на сайте был неудобен сразу во множестве аспектов: от низкой интуитивности и наглядности, и заканчивая техническими особенностями своей работы (например невозможностью быстрой доставки приобретённых предметов из-за необходимости использовать почту и рядом других). Кроме того, многие игроки очень часто ошибались при выборе персонажей, для которых они приобретали предметы, и им приходилось обращаться в Службу Поддержки чтобы перенести их, что порой приводило к существенному увеличению нагрузки на последнюю, а вместе с ней и времени обработки других запросов.

Надеясь, что в контексте подписочных серверов подобные релизации будут лучше приняты игроками, мы только излишне усложнили их.

Чтобы исправить озвученные выше проблемы и обеспечить более удобный пользовательский опыт, мы решили пересмотреть свой подход к данным системам и остановились на следующем решении:

Взамен двум уходящим в отставку механикам на подписочных серверах появится доступ к своей отдельной Лавке Редкостей, которая будет являться их идейным продолжением и позволит приобретать предметы стиля и услуги для вашего персонажа. При этом, как и раньше, в ней не появится никаких предметов, которые бы непосредственно усиливали персонажа.

Лавке Редкостей, которая будет являться их идейным продолжением и позволит приобретать предметы стиля и услуги для вашего персонажа. Все имеющиеся у игроков Знаки особых заслуг будут сконвертированы 1 к 1 в новую валюту (доступную в рамках всего аккаунта) - Малахит, которую затем можно будет использовать для покупки товаров в Лавке Редкостей (а в будущем - и коллекционных изданий в магазине на сайте, аналогично бесплатным серверам).

Сразу после выхода обновления 16.0 Малахиты можно будет временно получить только пополнив счёт на сайте (либо в качестве различных поощрений для сообщества), однако уже в первой половине 2025 года мы добавим дополнительные возможности для того чтобы это можно было сделать и игровым путем (помимо уже имеющихся: Марафона свободных торговцев и Боевого Похода).

Обращаем ваше внимание, что все приобретённые за Малахит товары будут привязаны к персонажу.

Часть товаров, доступных ранее и на сайте игры, и за Знаки особых заслуг, будет перенесена в Лавку Редкостей, а некоторые остальные в скором времени можно будет получить игровым путём, не прибегая к покупке.

Также в Лавке Редкостей будет расширяться ассортимент окрасов и цветовых схем для транспортных средств, появятся дополнительные облики Святого Оружия и редкие костюмы для тематических праздников. Эти костюмы будут появляться в продаже только во время временных акций, приуроченных к праздникам рас или классов, и лишь в тех случаях, если раньше такие костюмы ранее не были доступны на подписке.

Помимо перечисленного выше мы также хотим поделиться кратким описанием других изменений, которые вскоре появятся в игре на подписочных серверах:

Станет доступно получение копий Эмблем Колдуна для перерождений, если у прародителя уже имеется такая эмблема. Получить копию можно будет у Специалистов по необъяснимому в столицах фракций.

Появится дополнительная возможность несколько раз в месяц сменить класс игровым путём.

Будет расширена базовая вместимость журнала заданий.

Задание на получение Справочника трав и минералов будет упрощено.

Мы надеемся, что эти и будущие изменения позволят сделать игру на подписочных серверах комфортнее, сохраняя при этом верность идеям, которые легли в их основу.