Скоро в игре "Аллоды онлайн" будет переработан класс "Жрец"

В грядущем обновлении 18.0 долгожданные изменения ждут всех Жрецов. Класс сохранит свою главную сильную сторону - простоту и дружелюбие к неопытным игрокам, - но станет заметно эффективнее в бою, а каждая из его ролей - Аспект Нападения, Аспект Поддержки и Аспект Исцеления - обзаведётся новыми уникальными особенностями.

Сегодня Жрец - один из самых простых в освоении классов: его ротация сразу понятна, а порог входа минимален. Однако чем больше времени люди проводят в игре, тем заметнее становится главная проблема Жреца: в Аспекте Нападения любая сборка уступает другим классам в уроне - как по одиночной цели, так и по группам противников. Ещё хуже обстоят дела с Аспектом Поддержки: его эффективность сегодня настолько низка, что эту роль практически никто не выбирает, и этот аспект ожидают самые заметные изменения. С Аспектом Исцеления напротив, всё выглядит не так критично: например, мы сознательно не будем изменять работу классовых щитов, которые хорошо работают даже в нынешнем состоянии. А вот эффективность прямого исцеления цели заметно отстаёт от ожиданий - именно её мы планируем повысить. Ниже мы подробно расскажем, что именно изменится в каждом из Аспектов.

Аспект Нападения

Основная цель правок этого аспекта - выровнять Жреца по урону с остальными актуальными боевыми классами: и по одиночной цели, и в массовых сражениях. Поэтому для игры в роли бойца дальнего боя Жрец получит следующие изменения:

Умение «Очистительный огонь» станет комфортнее: длительность его периодического урона увеличится. Сейчас время восстановления и длительность эффекта совпадают, поэтому за обновлением приходится следить до секунды - промедлил, и урон начал теряться. Небольшой запас создаст комфортное окно на случай ошибки и сделает ротацию приятнее.

станет комфортнее: длительность его периодического урона увеличится. Сейчас время восстановления и длительность эффекта совпадают, поэтому за обновлением приходится следить до секунды - промедлил, и урон начал теряться. Небольшой запас создаст комфортное окно на случай ошибки и сделает ротацию приятнее. Умение «Ослепление» получит бо́льшую дальность применения. Чтобы использовать контроль, больше не придётся сокращать дистанцию - у других дальнобойных классов такого неудобства нет, и у Жреца оно тоже исчезнет.

получит бо́льшую дальность применения. Чтобы использовать контроль, больше не придётся сокращать дистанцию - у других дальнобойных классов такого неудобства нет, и у Жреца оно тоже исчезнет. Веха «Неистовость» обзаведётся дополнительным эффектом: за каждый израсходованный заряд Исступления Жрец будет получать единицу веры и сокращать время восстановления «Разряда» . Управление ресурсами станет комфортнее, а « Разрядов » и « Частиц света » можно будет применять больше - это сократит долю бездумного использования « Кары » и положительно скажется на уроне.

обзаведётся дополнительным эффектом: за каждый израсходованный заряд Исступления Жрец будет получать единицу веры и сокращать время восстановления . Управление ресурсами станет комфортнее, а « » и « » можно будет применять больше - это сократит долю бездумного использования « » и положительно скажется на уроне. Веха «Громовой отсверк» усилит периодический урон «Разряда» за каждую единицу накопленного фанатизма в момент применения умения - максимальный бонус достигается уже при трёх единицах. Сам «Разряд» больше не будет расходовать фанатизм.

Веха «Небесная сфера» получит приятный бонус: при критическом уроне «Частица света» будет приносить Жрецу единицу фанатизма.

По итогам этих изменений Жрец в дальнем бою станет удобнее и эффективнее, при этом сложность его ротации останется практически прежней.

Роль бойца ближнего боя у Жреца уже на данный момент самая эффективная по урону: она проста, понятна и хорошо работает, поэтому критичных правок конкретно в сборку ближнего боя вносить не планируется. Мы ограничимся небольшим ребалансом вех и изменением одного умения: «Приговор» получит дополнительный эффект, увеличивающий урон светом от двух следующих атак Жреца по той же цели. Бонус не будет суммироваться при повторных применениях и не сработает от периодических эффектов - это добавит ротации ближнего боя немного глубины.

Аспект Поддержки

Сегодня эту роль практически никто не выбирает, и наша задача - сделать её по-настоящему востребованной. В этом Аспекте Жреца ждут новые инструменты контроля и поддержки группы.

Радиус действия умения «Ореол» и вехи «Поддерживающий свет» увеличен - поддерживать союзников станет заметно удобнее.

и вехи увеличен - поддерживать союзников станет заметно удобнее. Появится новая веха «Кара во спасение» : союзник в группе или отряде с самым низким запасом здоровья будет исцеляться за счёт нанесённого по противникам урона от атак Жреца. Это уникальная особенность Аспекта Поддержки, аналогов которой нет у других классов. В пару к ней добавим сопутствующий эффект: при исцелении от « Кары во спасение » с небольшим шансом с цели будет сниматься негативный эффект - не чаще одного раза в несколько секунд.

: союзник в группе или отряде с самым низким запасом здоровья будет исцеляться за счёт нанесённого по противникам урона от атак Жреца. Это уникальная особенность Аспекта Поддержки, аналогов которой нет у других классов. В пару к ней добавим сопутствующий эффект: при исцелении от « » с небольшим шансом с цели будет сниматься негативный эффект - не чаще одного раза в несколько секунд. Веха «Осуждение» будет влиять на атаки « Вердиктом » и « Приговором »: они будут тратить единицу фанатизма и накладывать на цель эффект « Осуждение », который на некоторое время увеличивает урон Жреца - эффект суммируется до трёх раз. При максимальном числе зарядов каждый удар будет обновлять длительность эффекта.

будет влиять на атаки « » и « »: они будут тратить единицу фанатизма и накладывать на цель эффект « », который на некоторое время увеличивает урон Жреца - эффект суммируется до трёх раз. При максимальном числе зарядов каждый удар будет обновлять длительность эффекта. Веха «Опека» позволит применять « Святое Слово » с гарантией снятия с цели одного негативного эффекта. В сочетании с расширенным « Ореолом » это даст Аспекту Поддержки полноценный массовый эффект очищения.

позволит применять « » с гарантией снятия с цели одного негативного эффекта. В сочетании с расширенным « » это даст Аспекту Поддержки полноценный массовый эффект очищения. Веха «Верование» будет каждые несколько секунд приносить Жрецу единицу фанатизма, либо с определённым шансом накладывать на него и случайного члена группы эффект « Доблесть », сила которого зависит от уровня изученного умения.

будет каждые несколько секунд приносить Жрецу единицу фанатизма, либо с определённым шансом накладывать на него и случайного члена группы эффект « », сила которого зависит от уровня изученного умения. Веха «Благоговение» усилит контроль: длительность беспомощности повысится, а вся веха станет доступна только в Аспекте Поддержки.

усилит контроль: длительность беспомощности повысится, а вся веха станет доступна только в Аспекте Поддержки. Веха «Страшный суд» теперь будет работать и в Аспекте Поддержки - на максимальном уровне вехи длительность Страха в этой роли будет увеличена.

теперь будет работать и в Аспекте Поддержки - на максимальном уровне вехи длительность Страха в этой роли будет увеличена. На третьем уровне вехи «Новые Директивы» Разряд вместо дополнительного эффекта Беспомощности станет накладывать на противника Уязвимость - но не чаще одного раза в 30 секунд.

C учётом всех описанных выше правок будет произведён и полноценный ребаланс Аспекта Поддержки. Его цель - сделать аспект способным наносить достойный урон, но меньший, чем в Аспекте Нападения, а разницу в уроне должны будут компенсировать полезные эффекты и уникальные возможности, доступные только в Аспекте Поддержки.

Аспект Исцеления

В этом аспекте Жрец отлично защищён своими Щитами, поэтому мы сосредоточились на другом: комфорт и эффективность прямого исцеления цели должны заметно вырасти.

Умение «Самопожертвование» получит сокращённое время восстановления - чем выше уровень, тем оно меньше.

получит сокращённое время восстановления - чем выше уровень, тем оно меньше. Появится новая веха «Цепи правосудия» - на место устаревшего «Воскрешения», которым игроки в нынешнем виде просто не пользуются. Её эффект прост и полезен: «Оцепенение» больше не будет требовать подготовки.

- на место устаревшего «Воскрешения», которым игроки в нынешнем виде просто не пользуются. Её эффект прост и полезен: больше не будет требовать подготовки. Веха «Истовый целитель» укрепит «Истовую веру»: её эффект больше нельзя будет снять с цели заклинаниями, а при достижении трёх уровней он станет срабатывать мгновенно.

укрепит «Истовую веру»: её эффект больше нельзя будет снять с цели заклинаниями, а при достижении трёх уровней он станет срабатывать мгновенно. Веха «Целительное Сияние» заставит «Ореол» работать активнее: в момент появления он будет исцелять всех союзников в радиусе своего действия, и это исцеление кратно усилится с каждым уровнем умения «Целительный свет».

заставит «Ореол» работать активнее: в момент появления он будет исцелять всех союзников в радиусе своего действия, и это исцеление кратно усилится с каждым уровнем умения «Целительный свет». Веха «Путь целителя» дополнит связку: «Пылкая молитва» будет временно повышать эффективность всего исходящего исцеления Жреца.

В результате этих изменений прямое исцеление цели станет комфортнее и надёжнее, а Жрец-целитель - увереннее в самых жарких схватках.

По мере выхода обновлений мы продолжим поддерживать баланс и при необходимости вносить точечные улучшения, чтобы класс чувствовал себя уверенно в любых режимах. Также будет очень важен ваш отклик - ориентируясь на него, мы сможем в дальнейшем вносить правки в значения новых умений и вех, чтобы не создавалось нечестного преимущества или отставания. Мы всегда рады слышать игроков: делитесь мнением о грядущих изменениях на наших официальных площадках - ваша обратная связь напрямую влияет на то, как будут выглядеть финальные правки. Перечисленные изменения появятся в игре с выходом обновления 18.0.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.