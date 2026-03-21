Создатели Аллодов Онлайн анонсировали новое событие

Весной 2026 года на новой локации Кватор, введенной в обновлениии Кровь королей, начнется новое масштабное противостояние — сражение «Логово Василисков».

Формат и условия

В битве принимают участие две команды по двенадцать человек в каждой. Целью сражения является захват и удержание флага, а также контроль над стратегическими точками. Победа присуждается команде, первой достигшей отметки в 2500 очков. Обновленная карта и внедренные механики требуют от участников пересмотра привычных тактических схем.

Новая механика: Василиски

На западной и восточной контрольных точках вместо традиционных орудий размещены Василиски — Гесперия и Аврора. Участники получают возможность не управлять стационарной установкой, а оседлать крылатого стража и подняться в воздух над центральной крепостью. Полет сопровождается звуковыми эффектами — хлопаньем крыльев и криками, которые слышны всем находящимся поблизости игрокам.

Использование Василиска сопряжено с риском: в момент взлета на земле остается «Сердце Василиска», которое становится уязвимым для атак противников. Уничтожение этого объекта приводит к преждевременному завершению полета. Союзники могут продлить время нахождения в воздухе, исцеляя Сердце.

Дополнительная боевая возможность открывается при пересечении маршрутов двух Василисков — в этот момент всадники могут атаковать вражеского стража.

Доступность

Сражение «Логово Василисков» будет добавлено в ротацию существующих режимов. Участие доступно всем игрокам, достигшим максимального уровня. Попасть на поле боя можно через механизм поиска «Случайное сражение»: после формирования двух отрядов по двенадцать участников начинается матч.