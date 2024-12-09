В Аллодах Онлайн началась акция "Карты судьбы Нарядные узоры" на всех серверах!

Друзья, с 5 по 31 декабря с помощью Карт судьбы и Компасов покровителя каждый игрок может принять участие в поисках сокровищ.

Пока идёт акция, среди трофеев, выпадающих из монстров близкого к вам уровня, вы сможете найти карты сокровищ. Прочесть их можно при помощи специального Компаса Покровителя, приобрести который можно разными способами, о чем мы расскажем вам ниже. Также карты можно приобрести у Затейниц в Новограде и Незебграде, а компасы получить у Затейниц в награду за особо выдающиеся подвиги!

Участвуя в этой акции, вы получите следующие ценности:

Узорчатый клубочек

Позволяет получить в своё распоряжение уникальное ездовое животное - Котофея окраса «Знакомые традиции». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных.

Узорчатый заяц

Позволяет получить в своё распоряжение уникальное ездовое животное - Зайца окраса «Золотистая кудрина». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных.

Узорчатый орех

Позволяет получить в своё распоряжение уникальное ездовое животное - Белку окраса «Старинная роспись». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных.

Узорчатая сбруя

Позволяет получить в своё распоряжение уникальное ездовое животное - Сову окраса «Нарядные ягодки». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных.

Костюм Народных промыслов

Позволяет получить в своё распоряжение Костюм Народных промыслов.

Внешний вид предметов стиля на приведённых изображениях может незначительно отличаться от их вида в игре из-за технических особенностей рендеринга изображения.

Бесплатные серверы

При помощи Компасов и Карт Судьбы, герои смогут найти уникальные ездовые средства, целые залежи кристаллической крошки и золотой пыли, полезные предметы, а также невероятное количество костюмов и аксессуаров! Прочесть Карты Судьбы можно при помощи специального Компаса покровителя, приобретаемого в Лавке редкостей. Не стоит забывать и о том, что среди прочих ценностей вам могут достаться полезные эликсиры и провиант, с помощью которых можно временно усилить атакующие и защитные способности персонажа.

Кстати, единицы провианта, полученного благодаря «Картам судьбы», можно обменять на любую эссенцию. Срок годности эссенции при этом наследуется от срока годности провианта.

Подписочные серверы

Все награды, полученные из Карт Судьбы, не оказывают существенного влияния на игровую мощь персонажа для игроков с подписочных серверов. Аналогичные предметы можно добыть игровым путем.

В поисках клада вам могут попасться предметы для продления подписки, Души для смены класса, астральные репликаторы, универсальные инструменты, упаковки амальгамы, различные боевые эликсиры и даже Хранилище душ! В качестве наград за убийство могучих противников в Обсерватории и Цитадели Нихаза будут доступны Котофей окраса «Знакомые традиции», Заяц окраса «Золотистая кудрина», Белка окраса «Старинная роспись», Сова окраса «Нарядные ягодки» и Костюм Народных промыслов.

Обратите внимание, что подписочное время после использования соответствующего предмета будет добавлено только при следующем входе в игру. Запечатанное хранилище душ распаковывается в души со сроком жизни 14 дней.

Прочесть Карты Судьбы можно при помощи специального Компаса покровителя, приобретаемого в Лавке редкостей.

Карты Судьбы можно добыть в качестве трофея за убийство монстров или купить у Затейниц в столице фракции.

Акция продлится до 23:59 31 декабря.

Удачи в поисках!