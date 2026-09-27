В "Аллодах Онлайн" полностью переработают гильдии - появятся банк, поиск игроков и новые награды

Разработчики «Аллодов Онлайн» анонсировали масштабную переработку гильдейской системы. Изменения затронут экономику гильдий, награды, поиск игроков и целый ряд существующих механик. Часть нововведений планируется добавить уже с обновлением 18.0, а некоторые появятся позднее.

Одним из главных изменений станет переработка Престижа. Раньше он использовался как накопительный показатель, теперь же превратится в полноценную гильдейскую валюту. Его получение в целом останется прежним, однако бонусы от вех развития больше не смогут увеличивать накопление более чем на 10%.

Тратить Престиж лидер и казначей смогут на различные нужды гильдии. В частности, за него можно будет покупать «Страницы из книги деяний» для перераспределения вех и «Фолиант известности» для ускорения получения Известности. В дальнейшем разработчики планируют добавить за Престиж новые награды, включая титулы и ауры.

Изменится и система Известности. Её текущий прогресс будет сброшен, а требования для повышения уровней пересчитают. Награды для наиболее успешных гильдий также обновят: разработчики хотят отвязать их получение от общего сброса Известности и определять лучших участников рейтинга отдельно для каждого слоя. Кроме того, появятся временные титулы для игроков из лучших гильдий.

Одним из наиболее долгожданных нововведений станет банк гильдии. Это общее хранилище для предметов, которыми смогут пользоваться участники в соответствии со своими правами. Доступ к банку откроется после достижения гильдией определённого уровня и заключения договора с регистратором.

Для разных хранилищ можно будет отдельно настраивать права доступа. Игроки смогут просматривать их содержимое, однако брать или складывать предметы разрешат только тем, кому это позволено соответствующим рангом. Также появится история операций, показывающая, кто и какие предметы положил или забрал. Вместимость банка можно будет расширять за гильдейскую валюту, в которую конвертируется Престиж.

Разработчики отдельно предупредили, что после расформирования гильдии все предметы из её банка исчезнут. При этом доступ к хранилищу не получат штрафники и изгои, хотя они смогут просматривать его содержимое.

В будущем в «Аллодах Онлайн» появится аукцион флагов гильдий. Гильдии смогут тратить Престиж на право разместить свою символику в различных важных местах мира — например, в столицах фракций, Астральных академиях или главном городе актуальной сюжетной зоны. Победитель будет владеть выбранным флагом в течение недели, а при наведении на него игроки смогут увидеть название гильдии.

Также разработчики работают над поиском гильдии. Для игроков без гильдии появится отдельная вкладка со списком объединений, которые открыли набор. В описании можно будет указать стиль игры, направление, время пиковой активности, количество участников и другую информацию. Управлять режимом набора смогут лидер и казначей.

При этом функцию поиска могут добавить уже после выхода обновления 18.0. Точные сроки разработчики обещают сообщить позднее.

Переработка затронет и существующие механики. В частности, разработчики планируют улучшить некоторые вехи развития гильдий, упростить сдачу предметов для заданий Оплота, обновить ежедневные задания на Верность и добавить дополнительные награды для персонажей максимального уровня.

Изменения коснутся и знамён гильдий. Сейчас использование разных знамён участниками одной группы может давать больше преимуществ, чем игра с одинаковыми знамёнами. После обновления способности одинаковых знамён получат общее время восстановления для всех знаменосцев группы, что должно сделать совместную игру внутри одной гильдии более выгодной.

Кроме того, разработчики планируют ограничить возможность сильных гильдий делать ставки в Доминионе на объединения, находящиеся значительно ниже них в общем рейтинге.

Представленные изменения станут только частью переработки гильдейской системы. Разработчики «Аллодов Онлайн» сообщили, что работа над ней продолжится, а в будущем игроков ждёт отдельное событие, которое должно разнообразить сражения между гильдиями.