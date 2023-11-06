В Аллоды Онлайн появится праздник Аэдов

Поздравляем всех аэдов! Рожденные борьбой хаоса и порядка, аэды стали настоящей сенсацией для остальных народов Сарнаута. Этой величественной и мудрой цивилизации был дарован источник силы, сравнимой с могуществом самих богов! История происхождения аэдов уникальна сама по себе: аэды – дети двух богов, создания, порожденные космической катастрофой, поставившей точку в долгом противостоянии. Ныне они отмечают день основания Полиса — своего первого города, а сам праздник был организован доминусом Дионисием и назван в его честь.

Затейницы в столицах знают, сколь значим день Дионисий для аэдов, покинувших Аммру, и стараются сделать всё, чтобы те почувствовали себя как дома. Каждый аэд или аэда, заглянувшие в этот день к Затейницам, сможет получить особый подарок!

Задания

В честь праздника Аэдов игрокам станут доступны особые задания, которые позволят воспеть величие аэдской расы независимо от того, принадлежите ли они к этому народу:

В праздничные дни каждый желающий сможет выполнить физические упражнения! Те самые, что помогают аэдам держать себя в невероятной физической форме и очищают разум от лишних мыслей.

Тем, кто уже закончил с физкультурой, предстоит выступить перед народом в роли великого оратора и прочитать стихи на радость публике.

Не менее затейливым будет и третье, доступное всем желающим чествовать аэдов, задание ― помогите создать великий аэдский огонь, воспевающий силу и величие народа.

Начиная с шестого дня праздника, у игроков появится возможность повторно выполнять ежедневные задания за платиновые монеты. Это поможет тем, кто пропустил предыдущие праздничные дни. А активности, инициированные непосредственно представителями аэдской расы, позволят всем участникам заработать в три раза больше очков!

Награды

После выполнения 15 ежедневных заданий каждый Аэд сможет облачиться в новенькую праздничную тогу, достойную восхищения каждого встречного жителя Сарнаута.

Тем, Аэдам, кого не прельщают пышные наряды, и представителям других рас будут доступны: игрушка, которая позволит игроку продекламировать стих в любое удобное время и игрушка, которая даст возможность поджигать других персонажей аэдским огнем, не нанося урона. Созерцайте красоту горения и величие огня!

Кроме всего вышеперечисленного во время проведения праздника можно получить достижения «Участник Дионисии» и «Прикладная химия», которые останутся с вами навсегда.

Если же вы добудете все награды, но останется время и желание продолжать участвовать в аэдских активностях, а значит получать дополнительные очки, то за них вы сможете приобрести платиновые или золотые юбилейные монеты.

Задания и праздничные награды станут доступны для игроков 9 ноября.