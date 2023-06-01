В Аллоды онлайн установлено обновление 14.0.01.28

Уважаемые игроки, профилактические работы завершены и обновление успешно установлено на все игровые серверы. Предлагаем вам ознакомиться со списком исправлений, вошедших в версию 14.0.01.28.
Общее
- Штурмовая броня "Жнец" / Модуль «Штурм»: способность "Амброзиевый штурм" больше не прерывается при попадании в область её действия уже погибшей цели.
Мир
Тропический атолл
- Посещение Тропического атолла станет доступно после установки обновления 14.0.01.28.
- Подробнее об изменениях на Тропическом атолле в этом сезоне вы можете прочитать в данной статье.
- После прибытия на атолл вас встретит Коко Стаканчик, у которого за 5 ракушек вы сможете приобрести различные напитки, повышающие показатели беспощадности, решимости или мастерства.
- В течение июня всем посетителя Тропического Атолла будут доступны две новые активности: "Пузырьки" (с 20 по 35 и с 50 по 5 минуту каждого часа) и "Надувательство".
- Добавлено 5 новых достижений, связанных с данными активностями, которыми можно похвастаться перед Алисой. Выполнение некоторых достижений открывает возможность приобрести у Пунька Надувалы три новые игрушки.
- Шошо Охрипший, расположившийся у Кара-Оке, готов предложить вам шлейфы из бабочек, кружащиеся вокруг персонажа и следующие за ним.
- Хуги Шустрик больше не пытается отбить волейбольный мяч в персонажа, управляющего парусником или пролетающего над площадкой на клетуне или на попугае.
- Теперь мяч будет падать немного ближе к цели броска.
- Круг, означающий точку падения мяча, теперь появляется мгновенно в момент отбивания мяча партнёром, без задержки.
- Теперь можно одновременно открыть сразу несколько Подарков-ракушек.
- Снижен шанс получения Крабьего лакомства, фруктов и насекомых при открытии Подарка-ракушки.
- Задание "Летние забавы": теперь в качестве награды можно получить 100 ракушек за первое выполнение задания в день и 30 ракушек за повторное выполнение.
Приключения для отрядов
Цитадель Нихаза
- Исправлена ошибка, по причине которой негативные эффекты не являющиеся эффектами контроля (такие как "Трусость", "Раны", "Уязвимость" и "Слабость") могли прерывать особые способности противников со специальным эффектом "Опасный противник". Эффект "Замедление" также больше не будет прерывать особые способности подобных противников.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что ограничения эффекта "Бросок цепи", накладываемые противником "Уничтожитель-берсерк", могли оставаться на персонаже даже после его снятия.
- Хедус: Эффект "Нестерпимый жар" больше не будет воздействовать на призванных помощников.
- Мирах: "Сегмент энергоклетки" теперь может быть использован при помощи мыши.