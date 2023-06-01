Allods Online 30.09.2009
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В Аллоды онлайн установлено обновление 14.0.01.28

LDK
Новости

Уважаемые игроки, профилактические работы завершены и обновление успешно установлено на все игровые серверы. Предлагаем вам ознакомиться со списком исправлений, вошедших в версию 14.0.01.28.

Общее

  • Штурмовая броня "Жнец" / Модуль «Штурм»: способность "Амброзиевый штурм" больше не прерывается при попадании в область её действия уже погибшей цели.

Мир

Тропический атолл

  • Посещение Тропического атолла станет доступно после установки обновления 14.0.01.28.
  • Подробнее об изменениях на Тропическом атолле в этом сезоне вы можете прочитать в данной статье.
  1. После прибытия на атолл вас встретит Коко Стаканчик, у которого за 5 ракушек вы сможете приобрести различные напитки, повышающие показатели беспощадности, решимости или мастерства.
  2. В течение июня всем посетителя Тропического Атолла будут доступны две новые активности: "Пузырьки" (с 20 по 35 и с 50 по 5 минуту каждого часа) и "Надувательство".
  3. Добавлено 5 новых достижений, связанных с данными активностями, которыми можно похвастаться перед Алисой. Выполнение некоторых достижений открывает возможность приобрести у Пунька Надувалы три новые игрушки.
  4. Шошо Охрипший, расположившийся у Кара-Оке, готов предложить вам шлейфы из бабочек, кружащиеся вокруг персонажа и следующие за ним.
  • Хуги Шустрик больше не пытается отбить волейбольный мяч в персонажа, управляющего парусником или пролетающего над площадкой на клетуне или на попугае.
  • Теперь мяч будет падать немного ближе к цели броска.
  • Круг, означающий точку падения мяча, теперь появляется мгновенно в момент отбивания мяча партнёром, без задержки.
  • Теперь можно одновременно открыть сразу несколько Подарков-ракушек.
  • Снижен шанс получения Крабьего лакомства, фруктов и насекомых при открытии Подарка-ракушки.
  • Задание "Летние забавы": теперь в качестве награды можно получить 100 ракушек за первое выполнение задания в день и 30 ракушек за повторное выполнение.

Приключения для отрядов

Цитадель Нихаза

  • Исправлена ошибка, по причине которой негативные эффекты не являющиеся эффектами контроля (такие как "Трусость", "Раны", "Уязвимость" и "Слабость") могли прерывать особые способности противников со специальным эффектом "Опасный противник". Эффект "Замедление" также больше не будет прерывать особые способности подобных противников.
  • Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что ограничения эффекта "Бросок цепи", накладываемые противником "Уничтожитель-берсерк", могли оставаться на персонаже даже после его снятия.
  • Хедус: Эффект "Нестерпимый жар" больше не будет воздействовать на призванных помощников.
  • Мирах: "Сегмент энергоклетки" теперь может быть использован при помощи мыши.
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