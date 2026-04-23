В "Аллоды онлайн" установлено обновление 17.0.01.11

Общее

Открыт новый подписочный сервер "Искра Величия"! Для тех, кто решит заселить сервер, будут предусмотрены отличные бонусы! Новых игроков ждут ускоренное получение ресурсов для экипировки, опыта искры, возможность без ограничений менять класс, увеличенный шанс выпадения ценных предметов и многое другое! Подробнее можно узнать из статьи.

Расходуемый предмет "Щит джунов". Была заменена иконка эффекта неуязвимости с целью улучшения его читаемости.

Экипировка

Старые версии Знаков астралиума, которые больше не используются для создания Свитков зачарования будут удалены: Знак аллодского астралиума, Знак джунского астралиума, Знак амброзиевого астралиума, Знак метеоритного астралиума, Знак чистого астралиума, Знак оружейного астралиума.

Сделаны изменения в свитках Зачарования. Теперь свитки подразделяются на 2 вида: свитки для оружия и свитки для брони. Как и прежде бывают Замечательного, Редкого и Легендарного качества.

Количество видов знаков в рамках слоя уменьшено. Знаки теперь бывают Замечательного, Редкого и Легендарного качества.

Для новых знаков обновлены места их получения, подробности можно увидеть в описании знаков в игре.

Для создания свитков зачарования Замечательного качества больше не требуется амальгама.

Повышены награды (Знаки астралиума для создания свитков Зачарования, Золото, Чертежи инструментов, Алхимические цветы, Шкатулки с добычей) во всех режимах сложности приключения "Дворец Садрок".

Клиент и интерфейс

Стало доступно обновлённое окно карьеры, повышающее удобство работы с умениями и вехами персонажа.

Поля вех развития теперь отображаются одновременно с деревом умений. Связанные умения и вехи развития теперь подсвечиваются при наведении, а также при добавлении в список изучения. Сброшенные при помощи Мертвой воды умения и вехи больше не сбрасываются полностью до выхода из игры (для этого теперь нужно дополнительно нажать кнопку "Сброс"), что позволяет внести точечные изменения без необходимости перераспределять всё заново. При желании вы можете переключиться обратно на старый вид окна в меню "Настройки интерфейса" - "Таланты".

Добавлена возможность переключения отображения сочетаний горячих клавиш на панели действий. Воспользоваться ей можно в меню "Настройки интерфейса" - "Общие настройки".

Исправлена проблема, приводившая к некорректному отображению игры после изменения размеров окна клиента или режимов отображения при использовании DirectX 11.

На вкладку "Аудио" меню настроек добавлена опция "Устройство вывода звука", позволяющая переключать звуковой выход клиента без его перезапуска.

Исправлен ряд проблем, связанных с работой интерфейса визора на астральных кораблях.

Мир

Продолжение истории в Загорье

Свадебный пир в Шлегерлогте закончился трагедией. Светлана Валирская отдала приказ перебить гостей, и теперь её союзники гадают, кто в действительности стоял за этим решением. Совет Великих Магов в Новограде пытается сдержать соратников Айденуса, жаждущих мести. Но даже глава сыскного приказа Жуга Исаев, игнорируя приказ, действует самостоятельно: он выдвигает отряды к замку Шлегерлогт. Тем временем из глубин астрала приходят неожиданные вести: возможно, многие из гостей свадьбы Валиров сумели уцелеть — и теперь они заключены на астральной каторге. Их освобождение способно примирить враждующие стороны, ведь возрождение союза так необходимо перед лицом новой угрозы. Нежить пробуждается. Армии мертвецов собираются у древнего кургана, а на Лысой горе ведьмы ворожат в каменном кругу, пытаясь сдержать обезумевшего лесного бога смерти по имени Род. Он рвётся на волю. Если это случится, Кватох превратится в безжизненную пустошь. Вам предстоит остановить грозное божество, устранить угрозу армии нежити и спасти пленников астральной каторги. А главное — выяснить, кому на самом деле служит Светлана: себе или шёпоту из Зазеркалья.

Ловля питомцев

Теперь на сюжетных локациях с 23 по 120 уровень появилась возможность найти особое сокровище - кристаллин, который также можно обменять на клетку со случайным питомцем.

Каждое из сокровищ доступно один раз в день и находится в одном из случайных мест на локации.

При неудачной поимке питомца игрок получает особую ценность - символ питомца. Его можно обменять на клетку со случайным питомцем.

Классы

Инженеры

Всем Инженерам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 30 апреля (включительно).

(включительно). Новое умение "Токсичный резонатор" : Оно накладывает на инженера одноимённый эффект. Пока этот эффект активен, все залпы, а также «Продувка реактора» и «Выброс маны» наносят дополнительный урон всем противникам в радиусе 8 метров от цели. Данное умение стало заменой умению "Кислотная турель".

Умение "Выброс маны" : Базовый урон умения был увеличен на 29/33,5/36,5%.

Умение "Телепортация" : Радиус действия данного умения был уменьшен с 85 до 55 метров.

Умение "Колосс" : Время восстановления умения снижено до 2,5 минут.

Умение "Красная угроза" : Время восстановления умения снижено до 5/4/3 минут.

Новая веха "Тяжёлая турель" : При применении умения "Лёгкая турель" призывает Тяжёлую турель вместо обычной. Такая турель наносит на 250% больше урона и не может быть призвана чаще, чем раз в 60 секунд. Данная веха работает только в Аспекте нападения.

Веха "Повторная реакция" : Удалена, так как Инженер больше не имеет умения "Кислотная турель", с которым была связана данная веха.

Веха "Радиационный Фон" : Был получен дополнительный эффект, который сокращает время восстановления умений "Кислотная бомба" и "Осколочная бомба" за каждый применённый залп по цели с эффектом "Шрапнель" или "Кислотная бомба". Данное изменение существенно повлияло на ротацию Инженера, повысив удобство и эффективность класса в Аспекте Нападения.

Веха "Сверхмассивные частицы" : Больше не имеет привязки к Аспекту Поддержки и теперь доступна в любом Аспекте. Также данная веха получила дополнительный эффект для Аспекта Нападения: "Первый залп после активации Критической массы делает цель уязвимой на 6 секунд".

Веха "Переменная Полярность" : Теперь одноимённый эффект от данной вехи суммируется до 2 раз, а урон за каждый уровень эффекта был увеличен на 50%.

Веха "Трёхосновные кислоты" : Больше не имеет бонуса к урону от кислоты для механизмов, так как умение "Кислотная турель" было удалено. Бонус вехи ко всему кислотному урону инженера был увеличен до 15% на 1 ранге вехи (ранее 5%) и до 25% на 3 ранге (ранее 15%).

Веха "Поражающие элементы" : Теперь эффекты, увеличивающие урон того или иного залпа, находятся не на цели, а на самом Инженере. Это было сделано с целью добавления визуализации наличия данных эффектов в интерфейс, а так же позволяет терять меньше урона при смене цели в середине ротации.

Веха "Экстракция" : Шанс развеивания негативных эффектов на 2 ранге теперь равен 20% (ранее 30%), на 3 ранге - 30% (ранее 50%). Длительность остаточного эффекта "Экстракция" теперь равна 4 секундам (ранее 6 секундам).

Веха "Легированная сталь" : Бонус к урону на 1 ранге уменьшен до 10% (ранее 12%), на 3 ранге вехи до 22% (ранее 36%).

Веха "Принцип разрушения" : Уменьшен бонус к урону с каждым последующим рангом вехи до 5% (ранее 10%), на 3 ранге вехи до 20% (ранее 30%).

Веха "Тяжёлые изотопы" : дополнительный урон от данной вехи увеличен на 100%.

Веха "Тепловая сигнатура" : теперь работает и с умением "Выброс маны".

Веха "Тактические бомбы": Длительность Ран снижена до 1/2/3/4 секунд, длительность Ослабления снижена до 0.5/1/1.5/2 секунд.

Мистики

Всем Мистикам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 30 апреля (включительно).

Способность "Господство" : Теперь оно увеличивает урон за каждого призванного фантома и больше не влияет на время жизни фантомов, в свою очередь время жизни фантомов стало константой и составляет 13 секунд.

Умение "Зенит" : Умение больше не поднимает флаг войны, если задевает игрока с поднятым флагом.

Умение "Ужас" : Теперь имеет равное время полёта до цели на всех рангах умения.

Новые умения "Мучение" и "Выжигание" – усиленные версии умений "Агония" и "Опаление". Все связанные с "Агонией" и "Опалением" вехи были доработаны и корректно работают с усиленными версиями умений.

Умение "Удушение" : Было переработано, теперь оно наносит тем больше урона, чем меньше стресса у Мистика, т.е. максимальная эффективность при 0 стресса. Каждое нанесение урона "Удушением" накапливает стресс.

Умение "Истязание" : Больше нельзя подготовить заранее.

Умение "Петля времени" : Теперь имеет фиксированную длительность до срабатывания - 3 секунды, а с каждым рангом умения сокращается его время восстановления.

Веха "Смертоносная тень" : Больше не работает с Аспектом Поддержки.

Новая веха "Помутнение разума" : При применении "Психической атаки" или "Психической травмы" к цели под действием эффекта "Контакта разумов" накладывает на неё ослабление на 2.5/5 секунд. Срабатывает не чаще раза в 15 секунд. Данная веха стала заменой вехе "Сотрясение".

Веха "Эмпатия" : Больше не имеет привязки к аспектам. Ранее она была привязана сразу к обоим аспектам класса, что не имело смысла.

Веха "Колесо бытия" : Убраны расхождения в описании и самой механике, теперь описание соответствует действительности.

Новая веха "Аннигиляция" : Повышает урон умений "Зенит" и "Распад", если оставшееся время жизни призванных фантомов менее 5 секунд. Веха имеет 3 ранга, бонус к урону на 1 ранге - 15%, на 3 ранге - 35%.

Новая веха "Фатальная гипоксия" : Увеличивает урон "Удушения" на 10% за каждый эффект от "Агонии", "Мучения" или "Вихря клинков" на цели. Так же увеличивает весь урон, наносимый "Агонией", "Мучением" и "Вихрем клинков" на 30%. Работает только в Аспекте Поддержки.

Новая веха "Астральный ожог" : Делает цель уязвимой на 2 секунды при применении к ней "Опаления" или "Выжигания" во время действия эффекта "Концентрация". Работает только в Аспекте Поддержки.

Новая веха "Императив" : Имеет 3 ранга и повышает показатель решимости на 30 за каждый ранг.

Веха "Засада" : Теперь она работает только в Аспекте Нападения и применяет умение "Призрачный убийца" автоматически с шансом 33% на 1 ранге и с шансом 100% на 3 ранге вехи, при применении умения "Психоз", когда уровень стресса выше 90. Умение "Призрачный" убийца теперь ранит цель на 2/3/4 секунд. Автоматическое применение не начисляет стресса.

Веха "Полёт мысли" : Больше не позволяет применять на ходу умения "Психоз" и "Призрачный убийца".

Веха "Трёхгранный клинок" : теперь работает только в Аспекте Поддержки.

Веха "Флегматизм" : Теперь работает только в Аспекте Нападения.

Веха "Беззаботность" : Спад стресса за каждый ранг вехи снижен. Теперь на 1 ранге спад стресса ускоряется на 1 ед., а на 3 ранге на 3 ед.

Веха "Ясный ум" : Повышен бонус к урону во время действия эффекта "Просветление", на 1 ранге вехи бонус к урону составляет 10%, на 3 ранге - 20%.

Веха "Изощрённая пытка" : Бонус к урону умения "Истязание" от эффекта "Воспламеняющий взглядом" повышен до 100%.

Веха "Просветление" : Длительность эффекта "Просветление" увеличена до 10 секунд.

Веха "Эхо боли" : Урон от умения "Истязания" по противникам в радиусе 8 метров повышен до 100%.

Веха "Господство" : Бонус к урону снижен до 5% за 1 ранг вехи и до 10% на 3 ранге.

Веха "Деформация" : Бонус к урону снижен до 5% на 1 ранге вехи и до 10% на 3 ранге.

Веха "Власть над астралом" : бонус к урону снижен до 2.5% на 1 ранге вехи и до 10% на 3 ранге.

Веха "Огненный вихрь" : повышен урон по соседним целям от умений "Опаление" и "Выжигание" до 30% на 1 ранге вехи и до 60% на 3 ранге.

Веха "Истребление" : урон от переданного соседям эффекта "Агонии" и "Мучения" повышен до 70%.

Веха "Полтергейст": Теперь работает только на цель с эффектом "Контакт разумов", а сокращение времени восстановления "Зенита" от "Агонии", "Мучения" или "Вихря клинков" теперь составляет 1 секунду за каждый указанный эффект на цели.

Некроманты

Умение "Длань тьмы": Исправлена ошибка, в результате которой Длань тьмы наносила физический урон вместо урона тьмой в Аспекте Нападения.

Разведчики

Умения "Залп" и "Обстрел": Решена проблема, в результате которой анимация умений могла не воспроизводиться или заканчивалась раньше длительности самой атаки.

Язычники

Веха развития "Смертоносные побеги": Теперь также работает на "Осиный рой", наложенный способностью "Разорённое гнездо".

Сражения и приключения

Сражения

Для посещения стало доступно "Логово Василисков" - новое случайное сражение в формате "контроль территории" с уникальной механикой полета на василисках. Подробнее в этой статье.

Арена Героев

В игре снова доступна одна из ключевых активностей высокого уровня - Арена Героев. Всего в каждом рейтинговом сезоне вас будет ждать 10 уникальных волн со старыми и новыми противниками. Набор и порядок противников будут меняться между рейтинговыми сезонами. Подробнее об изменениях можно узнать из этой статьи.

Астральные острова

Открыт доступ в пурпурный слой астрала.

слой астрала. Сброшены астральные ключи, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 42 новых ключа.

Рейтинговые поединки

Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.

Для посещения стала доступна новая рейтинговая арена. Она выполнена в уже знакомом стиле Кватора и будет доступна для обоих режимов поединков - 3х3 и 6х6. Ознакомиться с особенностями арены можно в этой статье.

Героические приключения

Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении астральных героических приключений.

Имеющиеся на руках у персонажей "Сосуды с кровью Арейсии", "Бесконечные эликсиры астрального зрения" и "Бесконечные тоники волшебной брони" удалены.

Лумисаар

Могучий противник "Хозяин": при начале битвы он призовёт не убитых ранее противников "Пламенник" и "Огневик".

Приключения для отрядов

Дворец Садрок: Теперь с каждого могучего противника на нормальной и высокой сложности можно получить случайный предмет драконьего комплекта.

