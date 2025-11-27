В Аллоды онлайн установлено обновление 17.0 "Кровь королей"

Общее
- Произведён сброс имён неактивных персонажей, не заходивших в игру вовсе (не прошедших стартовое приключение) либо заходивших последний раз более 3-х лет назад и никогда не достигавших максимального уровня.
- Максимальный уровень персонажа увеличен до 120.
- [подписка] Максимальное количество доступных воплощений увеличено до 12.
- [подписка] Теперь персонажи 10 уровня и выше могут случайным образом столкнуться с особыми ящерками, поимка которых позволит получить малахиты. Возможность станет доступна после завершения цепочки обучающих заданий, которая начнется с пришедшего на почту "Указа о ловле малахитовых ящерок".
- [подписка] Добавлена возможность добыть в игре следующие демилитаризованные транспортные средства:
- Молох с окрасом "Стальной заслон": Детали Молоха можно получить из сундуков на Арене Смерти.
- Быстролёт с окрасом "Стремительный прогресс": Детали Быстролёта можно получить из сундуков в Катакомбах Джунов.
- Эгида с окрасом "Драконье пламя": Детали Эгиды (а также цветовую схему "Астральный натиск") можно приобрести у Настасьи Ушкуйниковой и Марата Лисицина в Астральных академиях за Астральные самородки.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Монеты Свободных Торговцев
Клиент и интерфейс
- Прекращена поддержка 32-разрядного клиента, для запуска игры теперь необходима 64-разрядная операционная система и центральный процессор с поддержкой набора инструкций SSE 4.2.
- Стал доступен игровой клиент, использующий рендер изображения с использованием DirectX 11. Переключиться на его использование можно в настройках игры в Игровом Центре (меню "Играть" - "Настройки игры" - включить опцию "Использовать DirectX 11"). При использовании DirectX 11 включение опций "Мягкие частицы" и "Дымка" больше не отключает сглаживание.
- Исправлены проблемы, в ряде случаев приводившие к нестабильной работе переключения между предлагаемыми вариантами команд чата.
Экипировка и артефакты
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Зачарованные осколки
- Зачарованный материал
- Зачарованная материя
- Зачарованная пыльца
- Мастеровой кристалл
- Мастеровая пластина
- Мастеровые ремешки
- Мастеровая ткань
- Мастеровые шипы
- Мастеровые детали
- Знаки астралиума
- Свитки укрепления
- Свитки зачарования
- Амальгама
- Капли амальгамы
- Реальгар
- Крупицы реальгара
- Инструменты Доминиона
- Магические инструменты
- Чертежи экипировки
- Чертежи магических инструментов
- Потускневшая Эссенция
- Инсигнии героя
- Драконьи инсигнии
- Пыль Сотворения
- Дары Грёз
- Дары Первых: компенсируются Потускневшей Эссенцией
- Эссенция: компенсируется Потускневшей Эссенцией
- Эхо Эссенции: компенсируется Потускневшей Эссенцией (редкости)
- Артефакт "Наследие Богов": компенсируется Потускневшей Эссенцией
- Вещие сны
- Скорректированы бонусы комплектов из 6 Драконьих Реликвий:
- Эффективность следующих комплектов снижена на 20%: молний Дицу Ванго, катаклизма Карпея, пламени Пиро, везения Лафиа, ярости Озтры, спокойствия Гарнекотта, несокрушимости Юкмида, бастиона Старгара, блага Энода, волн Агвы, касания Атлы, почвы Эдема.
- Эффективность следующих комплектов снижена на 10%: ветра Эйры, бдительности Вуумпа, долга Светмира, неуловимости Оссу, реакции Зинна, защиты Юкиры, гнева Кайборы, защиты Олмида, освобождения Ардана, братства Птолии.
- Уровни эффектов комплектов, набирающиеся при нанесении урона или сотворении исцеления, теперь учитывают любые (не обязательно направленные) урон и исцеление, не чаще одного раза в секунду.
- Эффективность исцеления увеличена на 30%.
- Для комплектов с уровнями эффектов длительностью 3 сек. их время действия повышено до 5 сек.
- Для комплектов спокойствия Гарнекотта, бастиона Старгара, неуловимости Оссу, реакции Зинна расстояние, которые необходимо преодолеть, чтобы получить или потерять уровень эффекта, снижено до 6 метров.
- Комплект гнева Кайборы: уровни эффекта теперь накладываются при получении урона от направленных атак со 100% вероятностью.
- Комплект прощения Анрока: эффект теперь срабатывает при исцелении цели с любым уровнем здоровья и только если цель подвержена негативным магическим эффектам. При срабатывании с цели развеиваются все негативные магические эффекты.
- Комплект братства Птолии: эффект теперь срабатывает при наложении любого эффекта защитной поддержки (включая Защиту), а не только при применении умений защитной поддержки.
- Комплект упорства Синты: эффект теперь срабатывает при наложении любого эффекта боевой поддержки, а не только при применении умений боевой поддержки.
- Комплект волн Агвы: радиус исцеления повышен до 10 м.
- Комплект неуловимости Оссу: задержка перед срабатыванием эффекта снижена до 1.5 сек.
- Комплект молний Дицу Ванго: при срабатывании теперь накладывает на цель эффект, наносящий урон 3 раза в течение 2 сек. (суммарное количество урона осталось неизменным).
- Комплект блага Энода: исправлена ошибка. по причине которой эффект не увеличивал исцеление, сотворяемое ассистентами.
Мир
Кватор
События обновления развернутся в мрачных руинах Кватора, где на остатках былого величия дворца Шлегерлогт ищет пристанище последняя чистокровная королева Светлана Валирская. Вместе со своими детьми — Антоном и Джулией — и верным советником, гоблином Тырлем, она пытается найти способ вернуть угасшему роду Валиров власть, отнятую Великими Магами. В нелегком пути становления они встретят старых союзников и обретут новых врагов.
Ускоренное развитие для новых игроков
С выходом обновления в игре появится возможность пропустить прохождение основной сюжетной линии и отправиться в путешествие на аллод Ней, где ваш персонаж пройдет обучение, получит 115 уровень (актуально для обновления 17.0) и набор стартовых бонусов, а затем сможет сразу приступить к прохождению сюжета актуального обновления. Отправиться в приключение можно только один раз на аккаунте (в рамках игрового сервера за сезон) после завершения прохождения стартового приключения и выполнения задания "Дорога в Новоград" для персонажей Лиги и задания "Схватка с витязем" для персонажей Империи (а также заданий "Светоносный Аэд" и "Звезда, что сияет в ночи" для Аэдов и пpaйденов соответственно), воспользовавшись кнопкой "Зов Тайных Троп", которая появится в левой нижней части панели действий:
Персонажам 16 уровня и выше, завершившим задание "Урок второй: смешение рун", стали доступны повторяемые задания Мастеров Рун (Семер Немар в Незебграде и Семейка Загадочных в Новограде) "Постоянные клиенты" и "Сломанные руны", в награду за выполнение которых можно получить Благовония для молитвы и Упаковку корма (10 порций) (один раз в сутки для прародителя и всех его воплощений).
Кватор
[подписка] Первая и вторая страницы "Дневника Данаса" теперь продаются у Тырля за Шлегерлогтские талеры (ранее у Номарх Танафрити на Кадагане).
Личный аллод
- Рейтинговый сезон лабиринтов завершен, разосланы награды.
- Низкая сложность: Ящик с припасами.
- Нормальная сложность: Право на разрушение.
- Повышенная сложность: Право на разрушение x3.
- Высокая сложность: Право на насилие x1, Право на разрушение x5.
- Невозможная сложность: Право на насилие x3, Право на разрушение x8, Фолиант Хранителя Подземелья.
- Ранги защитников лабиринта и усиления сброшены.
- [подписка] Лабиринт: теперь в игре можно добыть дополнительных защитников лабиринта:
- Кобольд-убийца (c шансом при победе над последним могучим противником на астральном острове).
- Гоблина-психопат и Угрюмый гоблин (можно приобрести на Айрине у Жоффруа ди Грандер).
Классы
- Всем персонажам 10 уровня и выше разосланы Капли живой и мёртвой воды.
- Бесплатное перераспределение умений и характеристик у наставников класса теперь доступно до 115 уровня (в следующих обновлениях: до максимального уровня сезона минус 5 уровней).
- Скорректирован урон, наносимый персонажами в PvP.
Воины
- Наносимый в PvP урон увеличен на ~11%.
Волшебники
- Веха "Ледяные осколки": теперь дополнительно действует на умение "Ледяная стрела".
- Веха "Шоковый разряд": эффект "Шоковый разряд" теперь также наносит цели урон раз в 1 сек., а применение умений "Шаровые молнии" и "Ледяной фронт" к цели под его действием распространяет его на все вражеские цели в радиусе 8 метров от основной.
- Веха "Пламенный след": теперь дополнительно снижает урон, наносимый умением "Метеор" на 5/10/15%.
- Веха "Исход": из описания удалена некорректная информация об Аспекте Поддержки.
Храмовники
- Наносимый в PvP урон увеличен на ~11%.
Гильдии
В связи с установкой обновления 17.0 начисление реальгара в четверг 27 ноября будет отключено, а следующее получение реальгара будет зависеть от итогов боев Доминиона в воскресенье и среду. Рейтинги гильдий и связанные валюты будут сброшены в момент установки обновления.
- Сезон гильдий завершен. Сброшена Известность, набранная гильдиями. Гильдиям, входящим в TOP-10 по количеству набранной Известности, разосланы награды.
- Сброшены вехи. Полученные гильдией в прошлом сезоне накидки будут доступны до 00:00 15.12.2025.
Сражения и приключения
Астральные острова
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Астральные ключи.
- Возможность получения новых Астральных ключей станет доступна после достижения 120 уровня. Персонажи получат 42 стартовых ключа, а также по 14 ключей за каждый из дней, прошедших с момента установки обновления.
- После установки обновления станет доступен новый астральный остров - Ложа "Адонис".
Рейтинговые поединки
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Эмблемы Поединка (компенсируются золотом) и Благословление Драконов.
- Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.
- Исправлено некорректно отображение наградных аур "Клич Хладного Бога", "Клич Чумного Бога" и "Клич Кровавого Бога".
Героические приключения
- Сезон обычных героических приключений завершён. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.
- Сезон обычных героических приключений завершён. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Компасы героя
- Эмблемы Героических приключений: компенсируются Головами чудовищ
- Сосуды с кровью Арейсии
- Бесконечные эликсиры астрального зрения
- Бесконечные тоники волшебной брони
- Новый рейтинговый сезон Героических приключений начнется 11 декабря.
- С началом сезона станет доступно новое героическое приключение - Оазис Йолицтли.
- Испытание Крови: В связи с установкой обновления посещение рейтингового Испытания Крови будет недоступно до 30 ноября включительно.
- Дворец Садрок: Доступ к Дворцу будет открыт 11 декабря.
- Цитадель Нихаза: Доступ к Цитадели будет открыт 11 декабря.
- Обсерватория: Доступ к Обсерватории будет открыт 11 декабря.
Астрал
- Уровень корпуса всех кораблей увеличен до 21.
- Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:
- Частицы аномальной материи: превращены в распадающиеся.
- Эманации таинственного астрала: превращены в Эманации неисследованного астрала.
- Астральные самородки: компенсируются золотом.
- Преобразующие кристаллы (предметы): компенсируются золотом.
- Преобразующие кристаллы (ценности): превращены в преобразующие кристаллы, актуальные на начало сезона (ценности).
- Детали корпуса корабля: компенсируются золотом.
Лавка редкостей
Чудесный ковчег
- Использование Чудесного свитка теперь также завершает задания Тайн Мира, связанных с прохождением приключений для отрядов, и открывает персонажу связанные с ними вехи развития.
- В Инструкции для героев добавлены возможности автоматической расстановки умений на панели действий и открытия дополнительной информации о классе персонажа.
Ремёсла
Алхимия
- Удалены следующие задания, активные у персонажей:
- Задание "Высшее искусство алхимии"
- Предметы "Экстрактор", "Колба со взвесью радужницы".
