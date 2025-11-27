В Аллоды онлайн установлено обновление 17.0 "Кровь королей"

Общее

Произведён сброс имён неактивных персонажей, не заходивших в игру вовсе (не прошедших стартовое приключение) либо заходивших последний раз более 3-х лет назад и никогда не достигавших максимального уровня.

Максимальный уровень персонажа увеличен до 120.

[подписка] Максимальное количество доступных воплощений увеличено до 12.

[подписка] Теперь персонажи 10 уровня и выше могут случайным образом столкнуться с особыми ящерками, поимка которых позволит получить малахиты. Возможность станет доступна после завершения цепочки обучающих заданий, которая начнется с пришедшего на почту "Указа о ловле малахитовых ящерок".

Теперь персонажи 10 уровня и выше могут случайным образом столкнуться с особыми ящерками, поимка которых позволит получить малахиты. Возможность станет доступна после завершения цепочки обучающих заданий, которая начнется с пришедшего на почту "Указа о ловле малахитовых ящерок". [подписка] Добавлена возможность добыть в игре следующие демилитаризованные транспортные средства:

Молох с окрасом "Стальной заслон": Детали Молоха можно получить из сундуков на Арене Смерти. Быстролёт с окрасом "Стремительный прогресс": Детали Быстролёта можно получить из сундуков в Катакомбах Джунов. Эгида с окрасом "Драконье пламя": Детали Эгиды (а также цветовую схему "Астральный натиск") можно приобрести у Настасьи Ушкуйниковой и Марата Лисицина в Астральных академиях за Астральные самородки.

Клиент и интерфейс

Прекращена поддержка 32-разрядного клиента, для запуска игры теперь необходима 64-разрядная операционная система и центральный процессор с поддержкой набора инструкций SSE 4.2.

Стал доступен игровой клиент, использующий рендер изображения с использованием DirectX 11. Переключиться на его использование можно в настройках игры в Игровом Центре (меню "Играть" - "Настройки игры" - включить опцию "Использовать DirectX 11"). При использовании DirectX 11 включение опций "Мягкие частицы" и "Дымка" больше не отключает сглаживание.

Исправлены проблемы, в ряде случаев приводившие к нестабильной работе переключения между предлагаемыми вариантами команд чата.

Экипировка и артефакты

Зачарованные осколки Зачарованный материал Зачарованная материя Зачарованная пыльца Мастеровой кристалл Мастеровая пластина Мастеровые ремешки Мастеровая ткань Мастеровые шипы Мастеровые детали Знаки астралиума Свитки укрепления Свитки зачарования Амальгама Капли амальгамы Реальгар Крупицы реальгара Инструменты Доминиона Магические инструменты Чертежи экипировки Чертежи магических инструментов Потускневшая Эссенция Инсигнии героя Драконьи инсигнии Пыль Сотворения Дары Грёз Дары Первых: компенсируются Потускневшей Эссенцией Эссенция: компенсируется Потускневшей Эссенцией Эхо Эссенции: компенсируется Потускневшей Эссенцией (редкости) Артефакт "Наследие Богов": компенсируется Потускневшей Эссенцией Вещие сны

Скорректированы бонусы комплектов из 6 Драконьих Реликвий:

Эффективность следующих комплектов снижена на 20%: молний Дицу Ванго, катаклизма Карпея, пламени Пиро, везения Лафиа, ярости Озтры, спокойствия Гарнекотта, несокрушимости Юкмида, бастиона Старгара, блага Энода, волн Агвы, касания Атлы, почвы Эдема. Эффективность следующих комплектов снижена на 10%: ветра Эйры, бдительности Вуумпа, долга Светмира, неуловимости Оссу, реакции Зинна, защиты Юкиры, гнева Кайборы, защиты Олмида, освобождения Ардана, братства Птолии. Уровни эффектов комплектов, набирающиеся при нанесении урона или сотворении исцеления, теперь учитывают любые (не обязательно направленные) урон и исцеление, не чаще одного раза в секунду. Эффективность исцеления увеличена на 30%. Для комплектов с уровнями эффектов длительностью 3 сек. их время действия повышено до 5 сек. Для комплектов спокойствия Гарнекотта, бастиона Старгара, неуловимости Оссу, реакции Зинна расстояние, которые необходимо преодолеть, чтобы получить или потерять уровень эффекта, снижено до 6 метров. Комплект гнева Кайборы: уровни эффекта теперь накладываются при получении урона от направленных атак со 100% вероятностью. Комплект прощения Анрока: эффект теперь срабатывает при исцелении цели с любым уровнем здоровья и только если цель подвержена негативным магическим эффектам. При срабатывании с цели развеиваются все негативные магические эффекты. Комплект братства Птолии: эффект теперь срабатывает при наложении любого эффекта защитной поддержки (включая Защиту), а не только при применении умений защитной поддержки. Комплект упорства Синты: эффект теперь срабатывает при наложении любого эффекта боевой поддержки, а не только при применении умений боевой поддержки. Комплект волн Агвы: радиус исцеления повышен до 10 м. Комплект неуловимости Оссу: задержка перед срабатыванием эффекта снижена до 1.5 сек. Комплект молний Дицу Ванго: при срабатывании теперь накладывает на цель эффект, наносящий урон 3 раза в течение 2 сек. (суммарное количество урона осталось неизменным).

Комплект блага Энода: исправлена ошибка. по причине которой эффект не увеличивал исцеление, сотворяемое ассистентами.

Мир

Кватор

События обновления развернутся в мрачных руинах Кватора, где на остатках былого величия дворца Шлегерлогт ищет пристанище последняя чистокровная королева Светлана Валирская. Вместе со своими детьми — Антоном и Джулией — и верным советником, гоблином Тырлем, она пытается найти способ вернуть угасшему роду Валиров власть, отнятую Великими Магами. В нелегком пути становления они встретят старых союзников и обретут новых врагов.

Ускоренное развитие для новых игроков

С выходом обновления в игре появится возможность пропустить прохождение основной сюжетной линии и отправиться в путешествие на аллод Ней, где ваш персонаж пройдет обучение, получит 115 уровень (актуально для обновления 17.0) и набор стартовых бонусов, а затем сможет сразу приступить к прохождению сюжета актуального обновления. Отправиться в приключение можно только один раз на аккаунте (в рамках игрового сервера за сезон) после завершения прохождения стартового приключения и выполнения задания "Дорога в Новоград" для персонажей Лиги и задания "Схватка с витязем" для персонажей Империи (а также заданий "Светоносный Аэд" и "Звезда, что сияет в ночи" для Аэдов и пpaйденов соответственно), воспользовавшись кнопкой "Зов Тайных Троп", которая появится в левой нижней части панели действий:

Персонажам 16 уровня и выше, завершившим задание "Урок второй: смешение рун", стали доступны повторяемые задания Мастеров Рун (Семер Немар в Незебграде и Семейка Загадочных в Новограде) "Постоянные клиенты" и "Сломанные руны", в награду за выполнение которых можно получить Благовония для молитвы и Упаковку корма (10 порций) (один раз в сутки для прародителя и всех его воплощений).

Кватор

[подписка] Первая и вторая страницы "Дневника Данаса" теперь продаются у Тырля за Шлегерлогтские талеры (ранее у Номарх Танафрити на Кадагане).

Личный аллод

Рейтинговый сезон лабиринтов завершен, разосланы награды.

Низкая сложность: Ящик с припасами. Нормальная сложность: Право на разрушение. Повышенная сложность: Право на разрушение x3. Высокая сложность: Право на насилие x1, Право на разрушение x5. Невозможная сложность: Право на насилие x3, Право на разрушение x8, Фолиант Хранителя Подземелья.

Ранги защитников лабиринта и усиления сброшены.

[подписка] Лабиринт: теперь в игре можно добыть дополнительных защитников лабиринта:

Кобольд-убийца (c шансом при победе над последним могучим противником на астральном острове). Гоблина-психопат и Угрюмый гоблин (можно приобрести на Айрине у Жоффруа ди Грандер).

Классы

Всем персонажам 10 уровня и выше разосланы Капли живой и мёртвой воды.

Бесплатное перераспределение умений и характеристик у наставников класса теперь доступно до 115 уровня (в следующих обновлениях: до максимального уровня сезона минус 5 уровней).

Скорректирован урон, наносимый персонажами в PvP.

Воины

Наносимый в PvP урон увеличен на ~11%.

Волшебники

Веха "Ледяные осколки": теперь дополнительно действует на умение "Ледяная стрела".

Веха "Шоковый разряд": эффект "Шоковый разряд" теперь также наносит цели урон раз в 1 сек., а применение умений "Шаровые молнии" и "Ледяной фронт" к цели под его действием распространяет его на все вражеские цели в радиусе 8 метров от основной.

Веха "Пламенный след": теперь дополнительно снижает урон, наносимый умением "Метеор" на 5/10/15%.

Веха "Исход": из описания удалена некорректная информация об Аспекте Поддержки.

Храмовники

Наносимый в PvP урон увеличен на ~11%.

Гильдии

В связи с установкой обновления 17.0 начисление реальгара в четверг 27 ноября будет отключено, а следующее получение реальгара будет зависеть от итогов боев Доминиона в воскресенье и среду. Рейтинги гильдий и связанные валюты будут сброшены в момент установки обновления.

Сезон гильдий завершен. Сброшена Известность, набранная гильдиями. Гильдиям, входящим в TOP-10 по количеству набранной Известности, разосланы награды.

Сброшены вехи. Полученные гильдией в прошлом сезоне накидки будут доступны до 00:00 15.12.2025.

Сражения и приключения

Астральные острова

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Астральные ключи.

Возможность получения новых Астральных ключей станет доступна после достижения 120 уровня. Персонажи получат 42 стартовых ключа, а также по 14 ключей за каждый из дней, прошедших с момента установки обновления.

После установки обновления станет доступен новый астральный остров - Ложа "Адонис".

Рейтинговые поединки

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей: Эмблемы Поединка (компенсируются золотом) и Благословление Драконов.

Рейтинговый сезон завершен, разосланы награды.

Исправлено некорректно отображение наградных аур "Клич Хладного Бога", "Клич Чумного Бога" и "Клич Кровавого Бога".

Героические приключения

Сезон обычных героических приключений завершён. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Компасы героя Эмблемы Героических приключений: компенсируются Головами чудовищ Сосуды с кровью Арейсии Бесконечные эликсиры астрального зрения Бесконечные тоники волшебной брони

Новый рейтинговый сезон Героических приключений начнется 11 декабря.

С началом сезона станет доступно новое героическое приключение - Оазис Йолицтли.

Испытание Крови: В связи с установкой обновления посещение рейтингового Испытания Крови будет недоступно до 30 ноября включительно.

Дворец Садрок: Доступ к Дворцу будет открыт 11 декабря.

Цитадель Нихаза: Доступ к Цитадели будет открыт 11 декабря.

Обсерватория: Доступ к Обсерватории будет открыт 11 декабря.

Астрал

Уровень корпуса всех кораблей увеличен до 21.

Удалены следующие предметы и ценности, находящиеся у персонажей:

Частицы аномальной материи: превращены в распадающиеся. Эманации таинственного астрала: превращены в Эманации неисследованного астрала. Астральные самородки: компенсируются золотом. Преобразующие кристаллы (предметы): компенсируются золотом. Преобразующие кристаллы (ценности): превращены в преобразующие кристаллы, актуальные на начало сезона (ценности). Детали корпуса корабля: компенсируются золотом.

Лавка редкостей

Чудесный ковчег

Использование Чудесного свитка теперь также завершает задания Тайн Мира, связанных с прохождением приключений для отрядов, и открывает персонажу связанные с ними вехи развития.

В Инструкции для героев добавлены возможности автоматической расстановки умений на панели действий и открытия дополнительной информации о классе персонажа.

Ремёсла

Алхимия

Удалены следующие задания, активные у персонажей: