В обновлении 16.0 для игры Аллоды онлайн появится гигантский дворец Садрок

Друзья, в обновлении 16.0 вас ждёт не только новая локация Кадаган с сюжетной линией о народе Зэм, но и начало нового масштабного приключения для отряда, в котором вы отправитесь в мрачные коридоры дворца Садрок на Джигране. Это место хранит множество тайн, и сражения здесь будут по-настоящему захватывающими.

Вашим проводником станет загадочная Анастасия, которая раскроет детали событий, происходящих во дворце. Однако не дайте обмануть себя — за каждым углом поджидают смертельно опасные противники, с которыми можно справиться только с помощью слаженной команды из 12 человек.

Новые враги — новые испытания

Вам предстоит сразиться с четырьмя могущественными противниками, на старте приключения вы встретитесь с первым, а второй появится позже.

Первый — это зловещая одержимая карета, которая когда-то колесила по Джиграну, но теперь стала смертельно опасным созданием. Она призывает призраков и использует их для борьбы с вами. Особо смелые герои смогут даже прокатиться на этой карете, но не забывайте — одна ошибка может стоить жизни!

Вторая же — особо могущественная кромешница, которой подчинялись другие. Благодаря своим особенностям, она может опутывать врагов паутиной, осыпать противников ядовитой пыльцой, а также призывать своих помощников — загадочные цветы с паучьими лапками. Обитает она в огромной оранжерее, полной благоухающих роз, где каждый шаг может стать ловушкой для тех, кто неосторожен.

Уровни сложности приключения

Для нового приключения будут доступны несколько уровней сложности. Попасть на лёгкий уровень можно будет через автоматический сбор группы, как в Обсерваторию, а для более серьёзных испытаний потребуется тщательно собранная команда. На высоком уровне сложности враги будут требовать слаженной работы всего отряда, а награды станут значительнее.

Новое приключение начинается

Это приключение обещает стать настоящим вызовом для вас и вашего отряда. Приготовьтесь встретиться с опасными противниками, раскрыть новые игровые механики и получить уникальные награды. Дворец Садрок уже ждёт тех, кто готов бросить вызов его обитателям и вписать своё имя в легенды «Аллодов Онлайн»! До встречи на полях сражений!

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.