В скором времени в игре "Аллоды онлайн" игроков ожидает ускоренное развитие персонажа

Друзья, мир Сарнаута необъятен и полон увлекательных приключений! Мы понимаем, как непросто новичкам разобраться во всём сразу. Долгий путь к максимальному уровню, множество механик и обширный сюжет могут показаться слишком сложными — особенно если хочется побыстрее присоединиться к друзьям в актуальных активностях. Именно поэтому мы рады представить вам нововведение, которое сделает старт в игре комфортнее и динамичнее! Уже этой осенью в «Аллодах Онлайн» появится возможность быстро поднять уровень персонажа до близкого к максимальному. Игрокам будет доступна специальная локация ускоренного развития, рассчитанная на тех, кто хочет сэкономить время и быстрее присоединиться к битвам на высоких уровнях.

Ключевые особенности новой локации

Быстрый старт: Пройдя стартовое приключение персонажем любой фракции, вы сможете решить — идти дальше привычным путём или сразу отправиться на локацию для ускоренной прокачки. Выбрав второй вариант, вы сможете получить уровень близкий к максимальному всего за пару вечеров! Даже выбрав классический вариант, всегда можно будет вернуться и пройти локацию ускоренной прокачки позже. Ускоренное развитие: После прохождения локации, ваш персонаж получит уровень, равный максимальному уровню прошлого обновления. Например в обновлении 17.0 максимальный уровень — 120. После прохождения локации ваш уровень будет 115 и вы сразу окажетесь в начале сюжетной линии этого обновления. Пропустив несколько обновлений и вернувшись в игру, вы снова сможете поднять уровень на этой локации и присоединиться к актуальной сюжетной линии.

Яркие приключения: На локации игроков ждут динамичные задания, интересные противники и возможность сражаться вместе с другими игроками, что сделает процесс ещё увлекательнее.

Уникальный сюжет: История локации универсальна для всех фракций и расскажет небольшую, но яркую историю в рамках мира Сарнаута.

Обучение и бонусы: Автоматическое распределение набора вех и умений для каждого класса, выдача экипировки, соответствующей уровню, а также расходников, скакунов и помощников, и обучающие задания с полезными наградами. Возможности для Перерождений: Для каждого аккаунта будет доступно ограниченное количество прародителей и перерождений, которые смогут посетить эту локацию.

Новая локация откроется осенью — следите за новостями, чтобы не пропустить точную дату выхода!

Если вы только пришли в игру или вернулись после долгого перерыва и не хотите погружаться в бесчисленное количество сюжетных линий и локаций, мы даем возможность быстро получить 110 уровень. Забирайте Чудесный ковчег из личного кабинета прямо на сайте и врывайтесь в высокоуровневые активности нашей игры за считанные минуты! Получить Чудесный ковчег можно по ссылке.

После быстрого достижения 110 уровня вы можете ознакомиться с руководством, где мы собрали информацию по основными механикам игры. Однако 110 уровень не предел! Для получения максимального, на данный момент, уровня необходимо пройти сюжетную линию на Кадагане.

Будьте внимательны: Чудесный ковчег недоступен для использования на перерождениях и персонажах выше 110 уровня.