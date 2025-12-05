Хардкорная ретро-RPG Almora Darkosen добралась до Steam с улучшениями для ПК

В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся полноценный релиз изометрической ролевой игры Almora Darkosen. Проект, созданный студией Gear-Studio под руководством единственного разработчика Гжегожа Борковски, ранее завоевал широкую популярность на мобильных платформах и теперь получил расширенное издание для персональных компьютеров.

Игра представляет собой классический hack-and-slash с элементами выживания и исследования. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по огромному острову Алмора, который включает в себя разнообразные локации: от лесов и полей до мрачных подземелий и пустынь. Геймплей сосредоточен на динамичных сражениях с ордами противников и боссами, сборе экипировки и развитии героя. В Almora Darkosen отсутствует жесткая привязка к классам, что позволяет комбинировать навыки по своему усмотрению. Кроме того, в игре реализованы системы крафтинга, добычи руды и возможность нанимать наемников для помощи в битвах.

Версия для компьютеров получила подзаголовок The Definitive PC Edition и отличается от мобильного оригинала рядом технических доработок. Разработчик внедрил поддержку разрешения Full HD, переработал интерфейс для удобного управления с помощью клавиатуры и мыши, а также добавил полную поддержку геймпадов. Графическая часть подверглась улучшению за счет новых эффектов освещения, частиц и более высокой детализации окружения. Изменения коснулись и боевой системы: искусственный интеллект врагов стал сложнее, а количество монстров на экране увеличилось.

В игре полностью отсутствуют микротранзакции, лутбоксы и механики pay-to-win. Весь контент доступен сразу после приобретения. Также заявлена полная совместимость и оптимизация для портативной консоли Steam Deck.