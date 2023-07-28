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Almost My Floor: Duality 4-й квартал 2024 г.
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Трейлер русского хоррора в стиле комикса Almost My Floor: Duality

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Алексей Заврин

Almost My Floor: Duality - нуарный детектив ужас-приключение с механикой принятия решений как в "Dark Pictures" но в 2Д. Бесконечные лабиринты метро, тесные дворы многоэтажек и тёмные этажи полные опасностей.

Платформа: ПК Steam

Главная особенность игры - вариативность прохождения. Герои могут пережить историю по разному, а могут и не пережить вовсе. В игре несколько главных персонажей, каждый со своим взглядом на происходящее и уникальными способностями. Останутся ли все в живых к концу игры, зависит от выбранного пути прохождения.

Многие сцены в игре представлены в виде комикса в оригинальном визуальном стиле. А также игроков ждут экшен элементы, в которых придется пройти проверку на скорость реакции и остроту мышления. Для игровых локаций собираются очень много фото референсов. Пейзажи и интерьеры будут узнаваемы и колоритны.

Второстепенные персонажи также не оставят равнодушными. Образы из реальной жизни нашли свое художественное воплощение в нашей игре.

27
2
Almost My Floor: Duality
4-й квартал 2024 г.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Выглядит приятно и колоритно.

2
malars0

Дожили... тут уже коменты удаляют просто так...

1