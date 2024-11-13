Кооперативная игра-песочница на выживание Aloft выйдет в раннем доступе 15 января 2025 г

Aloft, кооперативная игра-песочница на выживание в мире парящих островов, выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 15 января 2025 г., объявили издатель Funcom и разработчик Astrolabe Interactive.

Прочная основа Aloft — это огромный и ветрообразный мир, в котором вы можете превратить любой парящий остров в свой личный небесный корабль, оснастив его парусами, рулем, штурвалом и всем необходимым для покорения ветров.

Наслаждайтесь дзеном строительства и крафта, удовлетворением от очищения экосистем островов от порчи и волнением от исследования безмятежного и грозового неба, и все это при раскрытии таинственного прошлого, которое сделало мир таким, какой он есть. Путешествуя, собирайте семена для посадки, животных для выращивания и древние технологии для развития.

Отважьтесь на стихию в одиночку или объединитесь в группы до восьми игроков, каждый из которых может взять с собой свой собственный небесный корабль, присоединяясь к миру другого игрока. Объединяйтесь вместе, и вы сможете осветить ночное небо целой воздушной деревней.

На протяжении раннего доступа Aloft будет расширяться за счет совершенно новых игровых механик, биомов для исследования, испытаний для преодоления, предметов для крафта и многого другого.