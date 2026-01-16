Выживалка Aloft отмечает первый год в раннем доступе и раскрывает планы на 2026

Студия Astrolabe Interactive празднует годовщину раннего доступа своей воздушной выживалки Aloft и делится планами на 2026 год. За первый год игра получила три крупных обновления, добавивших уникальные острова, логические цепи и древо технологий. Механики живых деревьев и ветряных дорожек сделали путешествия между архипелагами более динамичными, а команда сосредоточилась на ключевых системах и оптимизации.

Следующим шагом станет обновление Gliders & Gales, запланированное на 12 февраля, с переработанными планерами, воздушными испытаниями и новой кастомизацией снаряжения. Весь 2026 год студия посвятит подготовке к полноценному релизу, улучшая стабильность серверов и оттачивая исследование древних руин.

Команда также продолжит активное взаимодействие с сообществом, учитывая отзывы игроков при доработке Aloft.