В GOG началась раздача оригинальной трилогии Alone in the Dark

Игроки на ПК с учётной записью GOG могут бесплатно добавить в свою библиотеку три новаторские трилогии в жанре survival horror: Alone in the Dark, которая является частью кампании GOG Preservation Program.

Известный магазин классических игр для ПК предлагает эти приключения 1992, 1993 и 1995 годов бесплатно, но только если вы добавите их до 17:00 5 февраля.

Фиксированные камеры Alone in the Dark с предварительно отрисованными фонами вдохновили другие игры, которые впоследствии стали более популярными, особенно Resident Evil от Capcom. В рекламную кампанию также включена Jack in the Dark, спин-офф, который использовался для продвижения AITD 2.