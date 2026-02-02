В GOG началась раздача оригинальной трилогии Alone in the Dark

Игроки на ПК с учётной записью GOG могут бесплатно добавить в свою библиотеку три новаторские трилогии в жанре survival horror: Alone in the Dark, которая является частью кампании GOG Preservation Program.
Известный магазин классических игр для ПК предлагает эти приключения 1992, 1993 и 1995 годов бесплатно, но только если вы добавите их до 17:00 5 февраля.
Фиксированные камеры Alone in the Dark с предварительно отрисованными фонами вдохновили другие игры, которые впоследствии стали более популярными, особенно Resident Evil от Capcom. В рекламную кампанию также включена Jack in the Dark, спин-офф, который использовался для продвижения AITD 2.
Как говорится купи классику. Причем купи в натуральном смысле. А не в исскуственном как в Стиме. Где ты арендуешь игры.
Почитай User Agreement GOG'а. Интересные вещи узнаешь, "покупатель"...
Ну в Стиме действительно "покупатели" а в Гоге покупатели. И сравенение User Agreement этих сервис это ярко показывают. User Agreement сервиса Стим это калька с сервисов по аренде товаров. А вот User Agreement GOG это калька с обычных соглашений по продаже. Да права собственности не наступает. Только вот при этом лишить возможности тебя этим пользоватся могут лишь в Стиме. И как говорится не только электрически но и механически. Поясню. Удаление профиль в Стиме тебя лишит доступа к твоим играм. Ибо у тебя нет их автономных дистрибутивов. Удаление же профиля в GOG не лишает тебя доступа к твоим играм. Потому что у тебя есть их автономные дистрибутивы. Вы видимо о таких тонкостях стыдливо забываете когда пишите что пишите.
Ну, то есть ты его не читал...
В пользовательском соглашении (https://support.gog.com/hc/en-us/articles/212632089-GOG-User-Agreement?product=gog) в пункте 2.1 четко говорится, что ты получаешь ("We give you and other GOG users the personal right (known legally as a 'license')") - ЛИЦЕНЗИЮ! Лицензию (право) на использование... И эта лицензия дает тебе право на использование копии экземпляра дистрибутива, полученной исключительно из твоей учетки сервиса. И да, эту лицензию у тебя могут отозвать (опять же пункт 2.1 "We can stop or suspend this license in some situations"), если твой акк забанят, а значит ты будешь не в праве использовать ранее полученный дистрибутив (тк это уже будет нарушением лицензионного соглашения. Считай - пиратство).
Единственное, в чем ГОГ реально молодцы, так это то, что на всех дистрибутивах нет DRM. Но если ты их профукал, а сервис сдох, то усе...
https://www.gog.com/ru/game/alone_in_the_dark_the_trilogy_123
Я только в игру 2008 года играл. Мне понравилась настоящим инвентарем и физикой.
Классическая трилогия в наше время для энтузиастов в основном.
Ну, это предок Резика по сути. Если подобные игры по нраву, то поиграть стоит, атмосфера все еще достойная
Знаю, я их проходил. Поэтому и говорю что для энтузиастов. Там 20фпс на любых системах и механики очень своеобразные с меню. Резики с самого первого на ура играются, в них только графика может отпугнуть.
Я когда-то давно взял за 87 рублей в Steam. Сейчас можно купить за столько же ) Но на всякий в GOG прихватил. Благодарю за новость.
Я даже представлять не хочу на каком железе это сможет запуститься).И зачем в это вообще играть.