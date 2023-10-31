9 минут игрового процесса ремейка Alone in the Dark

Ремейк приключенческого хоррора на выживание Alone in the Dark выйдет 16 января 2024 года. До недавнего времени, помимо играбельного пролога, были лишь небольшие сведения об основной игре. Но теперь THQ Nordic предоставила журналистам множество новых игровых сцен, которые можно показать зрителям.
Немецкий журнал GameStar опубликовал 9-минутный ролик игрового процесса с демонстрацией изучения локаций и битв с монстрами.
Это 9 минут словесного поноса...
Выглядит круто, но не замолкать с комментами в течении всего видео, такое себе.
Джим Хоппер?
Он Самый