Атмосферный ролик ремейка Alone in the Dark показывает жуткое поместье Дерсето

Разработчики из студии Pieces Interactive завершают финальную стадию полировки ожидаемого ремейка Alone in the Dark с обновлённой графикой. Ремейк фактически готов к релизу на консолях и ПК, однако игрокам ещё предстоит подождать его выхода до второй половины марта. Чтобы немного скрасить ожидание фанатов, авторы психологического хоррора поделились атмосферным роликом.

Свежее видео ремейка Alone in the Dark позволяет оценить атмосферу игры и звуковое сопровождение, которое будет подчёркивать таинственность локации. В ролике игрокам дают возможность в полной мере погрузиться в одну из комнат поместья Дерсето с жуткими скульптурами.

Перед вами вырисовывается поместье Дерсето, старинный фасад которого окутан туманом и тайной. В воздухе витает ощущение безвременья, словно сами стены особняка хранят отголоски минувших веков. Как только вы переступаете порог, по коридорам Дерсето проносится леденящая душу мелодия ночного бриза, отдаваясь призрачным эхом в вашем сознании... Вас охватывает тревожное чувство неумиротворения.

Отправиться исследовать мрачные уголки поместья в Alone in the Dark можно будет 20 марта 2024 года. Ремейк хоррора выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.