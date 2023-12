Авторы Alone in the Dark подготовили жуткий ролик к наступающим праздникам

После того как мы прошли по следам Джереми в геймплейном ролике Alone in the Dark, THQ Nordic и Pieces Interactive вернулись в социальные сети, чтобы поздравить всех поклонников хоррор-приключений с праздником и поделиться новым роликом из мрачной игры, которая выйдет в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Последние кадры от европейского издателя и разработчиков Magicka 2 вновь открывают окно во вселенную ужасов Alone in the Dark, чтобы показать нам некоторые из страшных мерзостей, которые населяют виллу Дерсето, особняк, который мы должны исследовать вместе с Эмили и частным детективом Эдвардом Карнби.

Переосмысление культового хита 90-х от Pieces Interactive станет еще более захватывающей и "висцеральной", с множеством загадок, которые предстоит раскрыть, и постоянным напряжением, которое мы будем ощущать, входя на виллу Дерсето, чтобы столкнуться с харизматичными персонажами и монстрами всех мастей. Расследования и бои, которые будут занимать нас на протяжении всей основной кампании, образуют плотную паутину интриг, головоломок и поворотов, сотканную Микаэлем Хедбергом, автором Amnesia и SOMA.

Выход Alone in the Dark намечен на 20 марта 2024 года, как на PC, так и на платформах последнего поколения от Microsoft и Sony.