Джоди Комер и Дэвид Харбор рассказали, за кого будут проходить ремейк Alone in the Dark

До выхода переработанной версии культового хоррора Alone in the Dark остается ровно месяц. Как и в оригинальной игре 1992 года, ремейк позволит начать прохождение за одного из двух протагонистов: Эдварда Карнби, частного детектива, или Эмили Хартвуд, племянницу пропавшего дяди. Главным отличием нового хоррора станет участие звездных исполнителей: Джоди Комер и Дэвид Харбор, которые подарили свой голос и внешность главным героям. В свежих роликах разработчики поинтересовались у актеров, за кого бы они хотели пройти новую версию Alone in the Dark.

Первым мнением поделился актер Дэвид Харбор, хорошо известный по роли в популярном сериале "Очень странные дела". По его словам, он испытывает диссонанс от своего голоса в фильмах и играх, поэтому редко просматривает собственные проекты. Из-за этого свое прохождение ремейка Alone in the Dark Харбор бы начал за Эмили Хартвуд, которую играет Джоди Комер. Он отмечает, что ему будет интересно увидеть в некоторых важных сценах игры поведение его коллеги.

Джоди Комер в свою очередь хочет выбрать для прохождения свою героиню — Эмили. Актриса заявила, что ей очень понравился мир хоррора, и она хотела бы увидеть его полную игровую версию вместе со своей героиней, с которой она пережила множество сцен.

Ремейк Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года на ПК и консолях.