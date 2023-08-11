Эмоциональный Дэвид Харбор в трейлере хоррора Alone in the Dark

Разработчики из студии Pieces Interactive и издательство THQ Nordic представили свежий трейлер хоррора Alone in the Dark. В нем протагонист в исполнении Дэвида Харбора эмоционально рассказывает о своих переживаниях.
Ролик показали во время цифровая презентация издательства, чтобы разогреть интерес фанатов перед запуском игры 25 октября 2023 года на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По предварительным данным на прохождение игры только за одного персонажа потребуется от 6 до 10 часов.
Стоит напомнить, что речь идет о ремейке культовой игры 1992 года, фактически породившей на свет сам жанр хорроров на выживание. По сюжету, тут ремейк повторяет оригинал, частный детектив Эдвард Карнби отправляется в поместье Дерсето ради того, чтобы расследовать исчезновение своего дяди Эмили Хартвуд.
Что за дичь?! Неужто ИИ стал тупить и использовать при переводе промт ? 🤔