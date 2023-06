Игрокам в ремейк Alone in the Dark не нужно знать оригинал, чтобы наслаждаться историей ©

С грядущей Alone in the Dark от Pieces Interactive и THQ Nordic многие игроки впервые опробуют игру. Однако для тех, кто не знал, эта игра на самом деле является ремейком оригинала, выпущенного в 1992 году. К счастью, игрокам не нужно знать оригинал (или первую перезагрузку 2008 года), чтобы наслаждаться историей. Об этом сообщил заместитель продюсера Alone in the Dark Андреас Шмидекер, который также добавил, что это переосмысление будет содержать «намеки и отсылки» к оригиналу.

Хотя мы много играем с элементами и персонажами из игры 1992 года, и наша история начинается во многом так же, как и в оригинале, на самом деле у нас есть уникальная история, которая переносит предпосылки оригинала во все новые места. Если вы помните оригинальную историю, то найдете множество подсказок и отсылок, а также пару сюрпризов; в то время как новые игроки смогут насладиться историей без каких-либо предварительных знаний.

Alone in the Dark выйдет 25 октября этого года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.