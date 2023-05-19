Новая демонстрация перезапуска Alone in The Dark может пройти на следующей неделе

По словам надежного инсайдера Тома Хендерсона, в ближайшее время может появиться новая демонстрация Alone in the Dark. В своем твите он упоминает, что показ состоится в конце следующей недели. Это означает, что это может состояться в четверг 25-го или в пятницу 26-го.
Издатель THQ Nordic еще ничего не объявил о демонстрации игры в жанре хоррор, но репутация Хендерсона как инсайдера в индустрии - это то, что определенно стоит принять во внимание. THQ Nordic уже объявила, что игра будет представлена на цифровой выставке THQ Nordic Digital Showcase в августе. Но теперь, благодаря прожектору, мы сможем увидеть игру гораздо раньше.
Alone in the Dark была анонсирована еще в августе 2022 года как последняя игра культовой игровой франшизы ужасов. Это седьмая основная часть серии после Alone in the Dark: Illumination 2015 года. В настоящее время разработкой игры занимается Pieces Interactive. Из-за плохого приема Alone in the Dark: Illumination франшиза была продана Atari компании THQ Nordic, которая затем передала разработку Pieces.
Американский Юг 1920-х годов служит готическим фоном для Alone in the Dark, создавая нуарную обстановку с классическими элементами лавкрафтианского ужаса. Оригинальный особняк Дерсето из игры 1992 года возвращается в обновленном виде, а также другие места, связанные с Дерсето. Главными героями оригинальной игры, Эмили Хартвуд и Эдвардом Карнби, можно управлять с видом от третьего лица через плечо.
Интересно, любые сюжетные игры от третьего лица заранее интересны, посмотрим что получится.
Играл в первый Aitd на релизе, дискеты ещё, незабываемо, как и Doom 1, жду.
Офигенная серия... делали же раньше игры. Не то что сейчас.
Жуть больше чем резик пугала!
Да, было жутко , согласен
Ждемс
Была еще в свое время игра с элипсоидной графикой Ecstatica. Интересно знать кто-нибудь еще помнит
Не помню точно, но в какую то часть я играл в середине 90, помню там были монстрюги которым на пули фиолетово, сплошная темень, очко жим-жим, а боялись эти твари только света фонарика. Атмосферная вещь была.
старую не играл) но эта зацепила меня)
Если на следующей недели, то почему не 24-мая на PlayStation Showcase?
Не тупи
И с какого я туплю? Если думаешь, что на таких выставках только игры внутренних студии ошибаешься, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, DEATH Stranding 2 будут, почему бы и этой не быть?.
причем тут эта игра к твоему Playstation Вообще?
На этой выставке показывают игры, которые выходят на консоли, чтобы показать какая она крутая и сколько на ней много игр, эта игра на ней тоже выходит, что тут непонятного?
она выходит и на хуане и на пк, с чего бы плейстешину ему показывать то? это не Е3, не тупи