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об игре
Alone in the Dark 25.10.2023
8.3 120 оценок

Новый тизер-трейлер хоррора Alone in the Dark посвятили таинственной персоне

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butcher69
Новости

Задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывается в темноте? Может быть, лучше не оборачиваться... К игре Alone in the Dark вышел новый тизер-трейлер, в котором рассказывается об ужасах, которые нас поджидают. В данном случае речь идет о таинственном Темном Человеке. Больше информации издательство THQ Nordic и студия Pieces Interactive представят завтра, 2 августа.

Не произносите его имя. Он всегда слушает.

Alone in the Dark - это любовное письмо к новаторской оригинальной игре, позволяющее окунуться в историю с привидениями глазами одного из двух главных героев: Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд в этой переосмысленном классическом хорроре, где психологический ужас сочетается с южной готикой. Исследуйте окружающую среду, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и раскрывайте непростую правду о поместье Дерсето...

Alone in the Dark выйдет 25 октября на ПК в цифровом магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

-1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Freeflight

В демку кто играл? Как вам ?

1
Китобой на Луне

Страшно очень по сравнению с Baldurs Gate 3

1
жифорсник

Нет той атмосферы как в 4 и 5 части

0