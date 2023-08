Новый тизер-трейлер хоррора Alone in the Dark посвятили таинственной персоне ©

Задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывается в темноте? Может быть, лучше не оборачиваться... К игре Alone in the Dark вышел новый тизер-трейлер, в котором рассказывается об ужасах, которые нас поджидают. В данном случае речь идет о таинственном Темном Человеке. Больше информации издательство THQ Nordic и студия Pieces Interactive представят завтра, 2 августа.

Не произносите его имя. Он всегда слушает.

Alone in the Dark - это любовное письмо к новаторской оригинальной игре, позволяющее окунуться в историю с привидениями глазами одного из двух главных героев: Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд в этой переосмысленном классическом хорроре, где психологический ужас сочетается с южной готикой. Исследуйте окружающую среду, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и раскрывайте непростую правду о поместье Дерсето...

Alone in the Dark выйдет 25 октября на ПК в цифровом магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.