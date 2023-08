Новый трейлер ремейка Alone in the Dark предлагает эмоциональное выступление Джоди Кормер в роли Эмили Хартвуд ©

THQ Nordic недавно провела свою последнюю цифровую презентацию, предоставив фанатам предварительный просмотр своей новой линейки игр. Одной из игр, представленных на мероприятии, была долгожданная Alone in the Dark, переосмысление любимой культовой классической игры ужасов 90-х.

Во время презентации фанаты увидели два новых трейлера Alone in the Dark. Эти новые превью представляют Эдварда Карнби, озвученного известным актером Дэвидом Харбором, и Эмили Хартвуд, озвученную известной актрисой Джоди Комер, проливая свет на глубокое психологическое повествование этого предстоящего хоррора. В первом трейлере сцена с Эдвардом стоит в тускло освещенной комнате и разговаривает с невидимым персонажем. Он рассказывает о своей работе, как ему поручили отвезти клиентку навестить ее дядю в жутком Дерсето. Эдвард выражает чувство неумолимой тяги к Дерсето, как будто это неотъемлемая часть его жизни. Среди своего очевидного разочарования он упоминает тревожный повторяющийся голос.

Точно так же Эмили показана в той же изображенной комнате, передавая свои мысли и рассказывая о своем распорядке дня после потери дяди десять лет назад.

Помимо некоторых повествовательных идей, новые трейлеры также подчеркнули эмоционально заряженное изображение Эдварда Харбора, а также нежную, но сильную интерпретацию Эмили Джоди Комер. Оба актера продемонстрировали свои впечатляющие навыки озвучивания, которые будут способствовать усилению захватывающего и леденящего душу повествования.

Alone in the Dark выйдет 25 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.