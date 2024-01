Новый трейлер ремейка Alone in the Dark раскрывает содержимое делюкс-издания

Alone in the Dark будет доступна начиная с 20 марта, а также в виде делюкс-издания, полного особенно интересного контента, о чем свидетельствует видео, опубликованное THQ Nordic.

Специальное издание фактически будет включать набор костюмов 1992 года, который придаст Эдварду Карнби и Эмили Хартвуд пиксельный вид, а также серию специальных фильтров и комментариев от режиссёра игры, который предоставит увлекательную информацию о создании этого амбициозного ремейка.

Анонсированный в августе 2022 года, ремейк Alone in the Dark попытается переписать историю классики Infogrames, внеся ряд изменений в элементы повествования и персонажей, а также представив современную систему хоррора на выживание.