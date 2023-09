Новый закулисный ролик Alone in the Dark посвятили монстрам ©

Компания THQ Nordic выпустила новый закулисный ролик игры Alone in the Dark, посвященный монстрам.

В игре Alone in the Dark, играя за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд, вы сможете исследовать местность, столкнуться с монстрами, решить головоломки и раскрыть страшную правду о поместье Дерсето.

На юге США в 1920-х годах исчезает дядя Эмили Хартвуд. Вместе с частным детективом Эдвардом Карнби она отправляется в поместье Дерсето - дом для душевнобольных, где таится нечто зловещее. Вы встретитесь со странными обитателями, ужасающими мирами, опасными монстрами и распутаете коварный заговор.

Alone in the Dark выйдет 16 января 2024 года для PS5, Xbox Series и PC.