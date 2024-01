Опубликованы 18 минут геймплея новой Alone in the Dark

Game Informer опубликовал 18 минут геймплея Alone in the Dark — переосмысления культового хоррора. В ролике можно оценить исследование мрачных локаций за Эмили.

Действие Alone in the Dark развернется в 20-е годы прошлого столетия. В хорроре будет два протагониста — частный детектив Эдвард Карнби и его заказчица Эмили Хартвуд. Они отправятся на поиски пропавшего дяди Эмили в заброшенное поместье, ставшее психиатрической лечебницей.

Alone in the Dark выйдет 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.