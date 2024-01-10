Опубликованы 18 минут геймплея новой Alone in the Dark

Game Informer опубликовал 18 минут геймплея Alone in the Dark — переосмысления культового хоррора. В ролике можно оценить исследование мрачных локаций за Эмили.
Действие Alone in the Dark развернется в 20-е годы прошлого столетия. В хорроре будет два протагониста — частный детектив Эдвард Карнби и его заказчица Эмили Хартвуд. Они отправятся на поиски пропавшего дяди Эмили в заброшенное поместье, ставшее психиатрической лечебницей.
Alone in the Dark выйдет 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
графика неплохая но вот анамация из 2005 года ет кринжа!
Душная мыльная скучная дешевая топорная с фуфловым интерфейсом - ещёб крупнее нарисовали оружие и цифры атож типа плохо видно.В 2023г году вышли намного лучше хорроры чем вот это на что вообще не стоит тратить время.Если на то пошло даже Alone in the Dark 2008г намного интересней и лучше выглядит.