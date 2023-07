Прохождение за одного персонажа в Alone in the Dark займет около 10 часов ©

В последние месяцы и годы у поклонников жанра хорроров появилось множество отличных вариантов, а в ближайшие несколько месяцев их станет еще больше. Среди множества игр этого жанра, выход которых запланирован на ближайшее время, особенно привлекает внимание Alone in the Dark - переосмысление и перезагрузка давней и уже давно не существующей франшизы ужасов на выживание.

В конце этого года Alone in the Dark будет пересказывать и расширять сюжет оригинальной игры. Эмили Хартвуд и Эдвард Карнби, сыгранные Джоди Комер и Дэвидом Харбором соответственно, выступят в роли двух главных героев, каждый из которых имеет свой собственный уникальный взгляд на историю. Но насколько длинной может быть история каждого из них?

В недавнем интервью журналисты задали этот вопрос разработчику Alone in the Dark компании Pisces Interactive, который подтвердил, что продолжительность каждого прохождения составит около 6-10 часов, а суммарная продолжительность обеих кампаний будет "как минимум" вдвое больше.

"Мы ориентируемся на время прохождения одной кампании в 6-10 часов", - сказал разработчик. "Для получения полного впечатления от сюжета мы ожидаем, что игроки пройдут игру как минимум дважды".

Предварительно Pisces Interactive также подтвердила, что в кампаниях Эмили и Эдварда будут присутствовать эксклюзивные сцены, локации и эпизоды, которых не будет в кампании другого игрока.

В интервью Pieces Interactive также подтвердила, что она "привержена франшизе в долгосрочной перспективе" и будет "рада изучить" возможные продолжения, исходя из того, как будет воспринята предстоящая перезагрузка.

Alone in the Dark выйдет для PS5, Xbox Series X/S и ПК 25 октября. Alone in the Dark: Prologue, бесплатный пролог, также доступен на всех платформах.