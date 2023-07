Разработчики Alone in the Dark уверены в "долгосрочной перспективе франшизы" ©

От Resident Evil до Dead Space и других - список хоррор-франшиз, переживших в последнее время удивительные перемены, очень длинный, и, похоже, к этому списку присоединится еще одна - Alone in the Dark. Дедушка жанра ужасов на выживание долгие годы находилась в состоянии покоя, но, выпустив в этом году новую версию первой игры и перезапустив франшизу, разработчик Pisces Interactive и издатель THQ Nordic надеются на возрождение.

Но насколько долгосрочны их планы в отношении франшизы Alone in the Dark? Является ли предстоящая перезагрузка признаком грядущих событий, или же фанатам следует держать свои ожидания под контролем? По мнению Pisces Interactive, это, безусловно, первое. В недавнем интервью компания-разработчик заявила, что она уверена в "долгосрочной перспективе франшизы" и будет "рада изучить" возможность появления новых частей в будущем - если, конечно, предстоящая перезагрузка окажется успешной.

Мы с нетерпением ждем возвращения Alone in the Dark с тем вниманием, которого заслуживает франшиза, и очень хотим узнать, что думают о нашей попытке старые и новые поклонники. Мы уверены в долгосрочной перспективе франшизы и будем рады продолжить работу над ней, если отзывы аудитории останутся такими же положительными, как и после анонса.

Жанр ужасов на выживание в последнее время переживает невероятный ренессанс, и, судя по линейке готовящихся к выходу игр в этом жанре, очень похоже, что этот импульс будет набирать обороты. Остается надеяться, что Alone in the Dark внесет в это свой вклад.

В том же интервью Pieces Interactive также подтвердила, что каждый из двух играбельных героев игры будет иметь 6-10-часовую кампанию, что в совокупности составит "как минимум" вдвое больше. Подробнее об этом читайте здесь.

Alone in the Dark выйдет 25 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК.