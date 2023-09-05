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Alone in the Dark 16.01.2024
8.3 129 оценок

Релиз перезапуска Alone in the Dark отложен до 16 января 2024 года

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ltdx
Новости

Издатель THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive сообщили о переносе релиза ремейка Alone in the Dark с ранее запланированной даты 25 октября на 16 января 2024 года. Партнеры опубликовали совместное заявление, в котором честно признались, что испугались лобового столкновения с Alan Wake 2 и Marvel’s Spider-man 2, поэтому и решили оставаться во тьме, пока не закончится блокбастерный град.

Наше намерение состоит в том, чтобы избежать конкуренции с эпическим релизом Алана и увернуться от ослепительных горизонтов городов, украшенных изящными полетами Человека-паука, — пояснила THQ Nordic в пресс-релизе. — Мы стремимся действительно оставаться как можно более одинокими в темноте. В честь этого леденящий душу хоррор был перенесен, чтобы шокировать игроков 16 января 2024 года. Это решение послужит двойной цели: оно не только позволит нам усовершенствовать игровой процесс, но и предоставит нам возможность полностью погрузиться в замечательные релизы октября.

В Alone in the Dark предлагается играть за одного из двух героев: ветерана серии Эдварда Карнби, который работает частным детективом, либо за девушку по имени Эмили Хартвуд, у которой пропал дядя. Вместе с Эдвардом она отправляется в путешествие в поместье Дерчето, дом для душевнобольных, где что-то царит какая-то дьявольщина...

Alone in the Dark разрабатывается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Steam и GOG).

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Luis_Se

Правильное решение, игра интересная намечается

1
TheHouse

Серьёзно!? Лол, только я предзаказ оформил...ну ок, всё равно октябрь плотный намечается.

0
Lunersun
всё равно октябрь плотный намечается.

Поэтому и перенесли.

0
Нейтан Дрейк Lunersun

Сыкуны.

0