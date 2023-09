Релиз перезапуска Alone in the Dark отложен до 16 января 2024 года ©

Издатель THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive сообщили о переносе релиза ремейка Alone in the Dark с ранее запланированной даты 25 октября на 16 января 2024 года. Партнеры опубликовали совместное заявление, в котором честно признались, что испугались лобового столкновения с Alan Wake 2 и Marvel’s Spider-man 2, поэтому и решили оставаться во тьме, пока не закончится блокбастерный град.

Наше намерение состоит в том, чтобы избежать конкуренции с эпическим релизом Алана и увернуться от ослепительных горизонтов городов, украшенных изящными полетами Человека-паука, — пояснила THQ Nordic в пресс-релизе. — Мы стремимся действительно оставаться как можно более одинокими в темноте. В честь этого леденящий душу хоррор был перенесен, чтобы шокировать игроков 16 января 2024 года. Это решение послужит двойной цели: оно не только позволит нам усовершенствовать игровой процесс, но и предоставит нам возможность полностью погрузиться в замечательные релизы октября.

В Alone in the Dark предлагается играть за одного из двух героев: ветерана серии Эдварда Карнби, который работает частным детективом, либо за девушку по имени Эмили Хартвуд, у которой пропал дядя. Вместе с Эдвардом она отправляется в путешествие в поместье Дерчето, дом для душевнобольных, где что-то царит какая-то дьявольщина...

Alone in the Dark разрабатывается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Steam и GOG).