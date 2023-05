Ремейк Alone in the Dark получил бесплатный пролог в Steam ©

THQ Nordic выпустила Alone in the Dark Prologue в Steam. Это бесплатный отдельный пролог игры, который ставит вас на место крошечной 11-летней девочки Грейс Сондерс.

В прологе игроки окунутся в навязчивую атмосферу поместья Дерсето, где психологический ужас встречается с южной готикой. Игроки погрузится в жуткий кошмар Alone in the Dark в этом эксклюзивном первом ощущении полного опыта Alone in the Dark.

THQ Nordic также опубликовала требования к ПК для этой демонстрации. Издатель рекомендует использовать Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5700. Демонстрация использует только API DX12 и требует 20 ГБ свободного места на жестком диске. .