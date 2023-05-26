Alone in the Dark 25.10.2023
7.9 67 оценок

Ремейк Alone in the Dark выходит 25 октября; в главных ролях Дэвид Харбор и Джоди Комер

©
monk70
Новости

Стала известная точная дата выхода Alone in the Dark. До недавнего времени о ремейке классики 1992 года было известно немного, но теперь официально раскрыто больше подробностей, включая актерский состав, игровой процесс, цену и бонусы за предварительный заказ.

Alone in the Dark выйдет в среду, 25 октября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, как раз к Хэллоуину. В ремейке появятся два главных героя, которых сыграют Дэвид Харбор из «Очень странных дел» и Джоди Комер из «Убивая Еву». Игроки по-разному воспримут одну и ту же историю в зависимости от того, какого персонажа они выберут.

Несмотря на то, что в игре будут отсылки к оригиналу, она расскажет новую историю. Джереми Хартвуд пропал без вести, и его племянница Эмили Хартвуд (Комер) нанимает детектива Эдварда Карнаби (Харбор), чтобы расследовать его исчезновение и причину проклятия Хартвуда.

Геймплей будет представлять собой смесь стрельбы от третьего лица и головоломок, хотя будут варианты изменения количества подсказок, которые вам даются для их выполнения. Как и в таких сериях, как Resident Evil, боеприпасы будут ограничены, поэтому вам нужно с умом выбирать, какие цели вы уничтожаете. Фактически, он во многом заимствован из ремейка Resident Evil, смешивая стрельбу, головоломки и ужасы выживания, чтобы еще больше усилить напряженную атмосферу.

+ ещё 1 картинка
Трейлеры Скриншоты
3
0
Последние посты по игре Alone in the Dark
Ремейк Alone in the Dark получил бесплатный пролог в Steam
Ремейк Alone in the Dark получил бесплатный пролог в Steam
В свежем ролике Alone in the Dark назвали дату новой демонстрации
В свежем ролике Alone in the Dark назвали дату новой демонстрации
Новая демонстрация перезапуска Alone in The Dark может пройти на следующей неделе
Новая демонстрация перезапуска Alone in The Dark может пройти на следующей неделе
Комментарии: 0
Ваш комментарий