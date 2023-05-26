Ремейк Alone in the Dark выходит 25 октября; в главных ролях Дэвид Харбор и Джоди Комер ©

Стала известная точная дата выхода Alone in the Dark. До недавнего времени о ремейке классики 1992 года было известно немного, но теперь официально раскрыто больше подробностей, включая актерский состав, игровой процесс, цену и бонусы за предварительный заказ.

Alone in the Dark выйдет в среду, 25 октября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, как раз к Хэллоуину. В ремейке появятся два главных героя, которых сыграют Дэвид Харбор из «Очень странных дел» и Джоди Комер из «Убивая Еву». Игроки по-разному воспримут одну и ту же историю в зависимости от того, какого персонажа они выберут.

Несмотря на то, что в игре будут отсылки к оригиналу, она расскажет новую историю. Джереми Хартвуд пропал без вести, и его племянница Эмили Хартвуд (Комер) нанимает детектива Эдварда Карнаби (Харбор), чтобы расследовать его исчезновение и причину проклятия Хартвуда.

Геймплей будет представлять собой смесь стрельбы от третьего лица и головоломок, хотя будут варианты изменения количества подсказок, которые вам даются для их выполнения. Как и в таких сериях, как Resident Evil, боеприпасы будут ограничены, поэтому вам нужно с умом выбирать, какие цели вы уничтожаете. Фактически, он во многом заимствован из ремейка Resident Evil, смешивая стрельбу, головоломки и ужасы выживания, чтобы еще больше усилить напряженную атмосферу.