Сегодня вечером покажут новый трейлер хоррора Alone in the Dark ©

Сегодня вечером в рамках последнего выпуска Fear Fest, хоррор-события, организованного компаниями Feardemic и IGN, THQ Nordic и Pieces Interactive представят новый трейлер игры Alone in the Dark.

Недавно перенесенная на 16 января игра Alone in the Dark станет одним из проектов, показанных во время прямой трансляции.

Это не первый случай перезагрузки Alone in the Dark, но амбиции этого проекта кажутся конкретными, если судить хотя бы по актерскому составу, участвующему в разработке.

Дэвид Харбор и Джоди Комер исполнят роли Эдварда Карнби и Эмили Хартвуд соответственно - двух главных героев, которые окажутся в центре приключений и будут расследовать тревожные тайны виллы Дерсето.