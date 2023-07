Схватки в Alone in the Dark "жесткие и интенсивные", но основное внимание уделяется исследованию и головоломкам ©

Жанр хорроров снова процветает, и THQ Nordic увидела в этом прекрасную возможность возродить один из самых первых жанровых хитов - Alone in the Dark. Грядущее переосмысление сюжета оригинальной игры обещает создать основной образ ужастика, который понравится поклонникам жанра, но как именно это будет воплощено в игровом процессе?

В недавнем интервью помощник продюсера THQ Nordic Андреас Шмидеккер (Andreas Schmiedecker) заявил, что Alone in the Dark будет стремиться к "равномерному распределению между классическими составляющими хоррора" - боем, исследованием, головоломками и сюжетом. Среди них, однако, "легкий уклон в сторону исследования и головоломок", а боевые действия, по словам Шмидекера, хоть и "не являются основным направлением игры", все же будут "жесткими и интенсивными".

Если говорить конкретно об исследовании и головоломках, то, по словам Шмайдекера, перед игроками будут поставлены задачи "исследовать Дерсето, знакомиться с его жителями, находить ключи и подсказки, получать доступ к ранее недоступным местам". При этом те, кто хочет, чтобы игра не представляла особых трудностей в этом плане, смогут получить дополнительную помощь.

Мы считаем, что аспект "дома с привидениями" - это одна из основных составляющих того, что делает Alone in the Dark интересной и особенной. Поэтому исследование Derceto, знакомство с его обитателями, поиск ключей и подсказок, а также получение доступа к ранее недоступным местам будут играть существенную роль в игре. Прохождение исследований и различных головоломок без посторонней помощи потребует определенного терпения, а также готовности к нелинейному мышлению и поиску собственного пути по особняку. Многим игрокам это понравится, однако мы не хотим, чтобы это стало ограничением для игроков, которым нравится проходить игру быстрее. Именно поэтому мы предлагаем дополнительную помощь в решении головоломок и навигации - от этого зависит, сколько информации вы найдете на карте, сколько подсказок получите для решения головоломки и насколько легко будет найти точки взаимодействия.

В ходе интервью Шмейдекер также рассказал, что прохождение за одного героя Alone in the Dark займет 6-10 часов, и что на старте в игре будет доступен режим производительности 60 FPS. А также сообщил, что THQ Nordic уверена в "долгосрочной перспективе франшизы" и будет готова выпустить еще несколько частей, если предстоящая игра будет хорошо принята.

Alone in the Dark выйдет 25 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.