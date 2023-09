Сценарист и геймдизайнер ремейка Alone In The Dark раскрыл несколько новых подробностей ©

В интервью со сценаристом и геймдиректором Микаэлем Хедбергом (Mikael Hedberg), которое он дал во время фестиваля FearFest 2023, было рассказано о проекте Alone In The Dark, переосмысляющем классический сюжет 1992 года.

В интервью поднимается вопрос о том, как обратиться к старым фанатам, оставшимся с тех времен, а также к молодым поклонникам, которые не выросли на классической игре. Вместо того чтобы суммировать все предыдущие игры, разработчики решили попробовать что-то новое, но Хедберг не хочет называть это перезагрузкой.

Хедберг хочет найти те части, которые ему понравились в классике, и сделать из них нечто новое, отдающее дань уважения старым играм, уделяя особое внимание первым трем играм. Он также заявил о том, что с нежностью вспоминает ощущения от игры Alone In The Dark, и что он хочет почтить эти ощущения, а не пытаться воссоздать их в новой игре.

По словам Микаэля, в игре будет рассказана совершенно новая история, и он надеется, что новые игроки будут заинтригованы, узнав больше о мире Alone In The Dark в процессе игры.

Далее он рассказал о работе с актерами игры, среди которых Джоди Комер и Дэвид Харбор, похвалив их за профессионализм, который его очень вдохновил.

Поскольку он уже знаком с Дэвидом Харбором по роли полицейского в "Странных делах", Хедберг счел уместным представить его в игре в качестве частного детектива, отметив, что он привнес в эту роль много веселья и "авантюрную, как бы неохотную энергию героя". По задумке, эти два персонажа должны стать дуэтом, вдохновленным фильмами в стиле нуар, с большим количеством перебранок.

После того как он услышал интерпретацию реплик Джоди Комер, которые изначально должны были быть несколько легкомысленными и веселыми, он заметил, что ее подход был гораздо более серьезным, что показалось ему очень интересным и придало глубину персонажу, поскольку это играет на пути грусти и трагедии, которые, по словам Микаэля Хедберга, он предпочитает для историй ужасов, в качестве примера он называет Amnesia: The Dark Descent.

Дата выхода Alone In The Dark была перенесена на 16 января 2024 года. Игра выйдет на платформах PlaysStation 4, Windows и Xbox Series X|S.