на главную
об игре
Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.3 166 оценок

Свежий трейлер ремейка Alone in the Dark показывает забавные скины из оригинальной игры

Gutsz
Новости

Уже в следующем месяце на ПК и текущем поколении консолей выйдет полностью переделанный культовый хоррор Alone in the Dark с новой графикой, моделями и сюжетом. Еще одним приятным нововведением ремейка будет участие голливудских звезд Дэвида Харбора и Джоди Комер, играющих главных персонажей игры. Они подарили свою внешность и голоса для протагонистов, но владельцы делюкс-издания всегда смогут вернуться к классическим образам из оригинальной игры 1992 года.

THQ Nordic представила свежий трейлер обновленной версии Alone in the Dark, в котором продемонстрированы главные особенности премиального издания игры. Если игроки купят делюкс-издание хоррора, они получат доступ к разнообразному дополнительному контенту. Пользователи смогут в любой момент прохождения применить забавные, по нашим меркам, скины из оригинальной игры. Кроме того, в расширенной версии хоррора можно будет включить режим комментариев разработчиков, чтобы заглянуть за кулисы создания ремейка.

Релиз Alone in the Dark запланирован на 20 марта 2024 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5.

13
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pravdarub

Оригинал проходил. Оказался на удивление играбелен и не плох. Как будто раняя версия RE (да, да, я знаю). А вот сиквелы мне не понравились. Слишком сильный упор на экшон. Видимо это проклятие всех хорроров превращение в шутан.

1
Ang Dark

Видно как ты знаешь... так-ТО Один в темноте стал основателем жанра и по сути после него уже родился Резидент(читаем историю блин и хотя-бы банально смотрим на ДАТЫ кто когда вышел у них так-то погрешность в 4 ГОДА ) ,просто серия была недооцененная , а вот Резидент очень быстро начал подниматься(потом Сайленс Хилл) и все в таком духе... А так по сути -это ремейк аж первой части 92 года, которая была тем еще харкором, инвентарь был ограничен, куча ловушек и пазлов , а сохранить шмот можно было тупо выбросив на пол(привет из РЕЗИДЕНТА 0 -_- ) ну и если играть на ИЗИ сложности, то ЛЮБАЯ игра считай превращается в ЭКШОН, а так (даже другие части) при харде заставляли пердак гореть ибо то мало патронов, то аптечек и нужно было ДУМАТЬ стоит-ли сейчас тратить их или потерпеть ...

0
211186

Помню как играл в нее в 6 лет и мне было реально страшно

0