Свежий трейлер ремейка Alone in the Dark показывает забавные скины из оригинальной игры

Уже в следующем месяце на ПК и текущем поколении консолей выйдет полностью переделанный культовый хоррор Alone in the Dark с новой графикой, моделями и сюжетом. Еще одним приятным нововведением ремейка будет участие голливудских звезд Дэвида Харбора и Джоди Комер, играющих главных персонажей игры. Они подарили свою внешность и голоса для протагонистов, но владельцы делюкс-издания всегда смогут вернуться к классическим образам из оригинальной игры 1992 года.
THQ Nordic представила свежий трейлер обновленной версии Alone in the Dark, в котором продемонстрированы главные особенности премиального издания игры. Если игроки купят делюкс-издание хоррора, они получат доступ к разнообразному дополнительному контенту. Пользователи смогут в любой момент прохождения применить забавные, по нашим меркам, скины из оригинальной игры. Кроме того, в расширенной версии хоррора можно будет включить режим комментариев разработчиков, чтобы заглянуть за кулисы создания ремейка.
Релиз Alone in the Dark запланирован на 20 марта 2024 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
Оригинал проходил. Оказался на удивление играбелен и не плох. Как будто раняя версия RE (да, да, я знаю). А вот сиквелы мне не понравились. Слишком сильный упор на экшон. Видимо это проклятие всех хорроров превращение в шутан.
Видно как ты знаешь... так-ТО Один в темноте стал основателем жанра и по сути после него уже родился Резидент(читаем историю блин и хотя-бы банально смотрим на ДАТЫ кто когда вышел у них так-то погрешность в 4 ГОДА ) ,просто серия была недооцененная , а вот Резидент очень быстро начал подниматься(потом Сайленс Хилл) и все в таком духе... А так по сути -это ремейк аж первой части 92 года, которая была тем еще харкором, инвентарь был ограничен, куча ловушек и пазлов , а сохранить шмот можно было тупо выбросив на пол(привет из РЕЗИДЕНТА 0 -_- ) ну и если играть на ИЗИ сложности, то ЛЮБАЯ игра считай превращается в ЭКШОН, а так (даже другие части) при харде заставляли пердак гореть ибо то мало патронов, то аптечек и нужно было ДУМАТЬ стоит-ли сейчас тратить их или потерпеть ...
Помню как играл в нее в 6 лет и мне было реально страшно