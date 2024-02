Свежий трейлер ремейка Alone in the Dark показывает забавные скины из оригинальной игры

Уже в следующем месяце на ПК и текущем поколении консолей выйдет полностью переделанный культовый хоррор Alone in the Dark с новой графикой, моделями и сюжетом. Еще одним приятным нововведением ремейка будет участие голливудских звезд Дэвида Харбора и Джоди Комер, играющих главных персонажей игры. Они подарили свою внешность и голоса для протагонистов, но владельцы делюкс-издания всегда смогут вернуться к классическим образам из оригинальной игры 1992 года.

THQ Nordic представила свежий трейлер обновленной версии Alone in the Dark, в котором продемонстрированы главные особенности премиального издания игры. Если игроки купят делюкс-издание хоррора, они получат доступ к разнообразному дополнительному контенту. Пользователи смогут в любой момент прохождения применить забавные, по нашим меркам, скины из оригинальной игры. Кроме того, в расширенной версии хоррора можно будет включить режим комментариев разработчиков, чтобы заглянуть за кулисы создания ремейка.

Релиз Alone in the Dark запланирован на 20 марта 2024 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5.